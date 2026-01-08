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Κόλμπερτ και Κίμελ «καρφώνουν» τον Τραμπ για τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ
Ειδήσεις
17:00 - 08 Ιαν 2026

Κόλμπερτ και Κίμελ «καρφώνουν» τον Τραμπ για τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη (8/1) έγινε γνωστό ότι η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη Μινεάπολη της Μινεσότα από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η εκπρόσωπος του DHS Τρίσια ΜακΛάφλιν και άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον του Τραμπ προσπάθησαν να υπερασπιστούν τη δολοφονία, ισχυριζόμενοι ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα και επιχειρώντας να χαρακτηρίσουν τη Γκουντ «εγχώρια τρομοκράτισσα», μια σειρά από βίντεο που τραβήχτηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον πυροβολισμό φαίνεται να διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Στα βίντεο, ο οδηγός του οχήματος φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπος με πράκτορες της ICE. Καθώς το όχημα ξεκινά να απομακρύνεται, ένας πράκτορας πλησιάζει από τα αριστερά και πυροβολεί μέσα στο αυτοκίνητο. Το όχημα συνεχίζει την πορεία του για λίγα μέτρα, πριν προσκρούσει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα μπροστά του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το θύμα του πυροβολισμού ήταν πολίτης των ΗΠΑ και δεν αποτελούσε αρχικό στόχο της ICE.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι παρουσιαστές late-night εκπομπών Στίβεν Κόλμπερτ και Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκαν στη δολοφονία, αλλά και στην αυξανόμενη ένταση στη Μινεάπολη και σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Κόλμπερτ έσπασε την παράδοση, ξεκινώντας την εκπομπή του με άμεση αναφορά και καταδίκη του περιστατικού. Χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία της Γκουντ «μια ακόμη σοκαριστική τραγωδία», συνόψισε τα επιχειρήματα που προβάλλει η πλευρά του Τραμπ για να δικαιολογήσει τον πυροβολισμό, πριν επισημάνει ότι τα βίντεο του περιστατικού και οι δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων διαψεύδουν πολλούς από αυτούς τους ισχυρισμούς.
«Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίστηκε ότι η [Γκουντ] διέπραξε πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα. Όμως ο δήμαρχος είδε το βίντεο και είπε ότι είναι μ@λ@κίες», είπε ο Κόλμπερτ.

{https://x.com/latenightercom/status/2009136027366248906}

Στη συνέχεια, αφιέρωσε το υπόλοιπο της εισαγωγής του σε δηλώσεις του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ. «Αγαπάμε αυτή την πολιτεία. Δεν θα τους αφήσουμε να μας διαλύσουν. Δεν θα στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε ο Γουόλζ σε συνέντευξη Τύπου. Και πρόσθεσε: «Προς τους Αμερικανούς, σας ζητώ αυτό: σταθείτε στο πλευρό της Μινεάπολης. Από εδώ και πέρα έχω ένα πολύ απλό μήνυμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλη βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κρίστι Νόεμ: έχετε κάνει αρκετά».

Ο Τζίμι Κίμελ, από την πλευρά του, σχολίασε στο άνοιγμα της εκπομπής του: «Είδα αυτό το βίντεο — δεν μου φάνηκε ότι κάποιος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Μου φάνηκε ότι μια γυναίκα τρόμαξε, προσπάθησε να φύγει και την πυροβόλησαν. Αλλά αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο».

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι δήλωσε: «Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως αυτοάμυνα. Έχοντας δει ο ίδιος το βίντεο, θέλω να το πω ξεκάθαρα σε όλους: αυτό είναι μ@λ@κία. Πρόκειται για έναν πράκτορα που έκανε απερίσκεπτη χρήση εξουσίας, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένας άνθρωπος».

Ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης Μπράιαν Ο’Χάρα και ο δήμαρχος Φρέι κάλεσαν σε ψυχραιμία, με τον δήμαρχο να ξεκαθαρίζει τι θα μπορούσε να κάνει η ICE για να βελτιώσει την κατάσταση: «Να φύγετε στο διάολο από τη Μινεάπολη».

Ο Κίμελ ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι ένα σύνθημα που θα ήθελε να δει να επαναλαμβάνεται σε όλη τη χώρα. «Αυτό είναι το μπλουζάκι που θέλω να βλέπω», είπε, πριν του πετάξουν ένα μπλουζάκι που έγραφε: «GET THE F*** OUT OF MPLS». Και πρόσθεσε: «Να φύγετε στο διάολο από όλες αυτές τις πόλεις».

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