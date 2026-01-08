Βανς: Είναι τραγωδία αυτό που συνέβη στη Μινεάπολη, αλλά το προκάλεσε η ίδια η γυναίκα

Με ανάρτησή του στο X, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, υπεραμύνθηκε των ενεργειών της ICE στη Μινεάπολι, γράφοντας πως η άτυχη γυναίκα προκάλεσε η ίδια αυτήν «την τραγωδία» που συνέβη.

«Μπορείτε να αποδεχτείτε ότι ο θάνατος αυτής της γυναίκας είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι μια τραγωδία που προκάλεσε η ίδια», έγραψε ο Βανς και προσέθεσε:

«Μην παρεμβαίνετε παράνομα στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και μην προσπαθείτε να χτυπήσετε τους αστυνομικούς μας με το αυτοκίνητό σας. Είναι πραγματικά τόσο απλό».

{https://x.com/JDVance/status/2009255599268130914}

Εν τω μεταξύ, ο διορισμένος από τον Τραμπ «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν δήλωσε στο CBS News, ότι «θα αφήσει την έρευνα να εξελιχθεί και θα καταστήσει τους υπεύθυνους υπόλογους με βάση τα αποτελέσματα αυτής».

Όταν ρωτήθηκε γενικότερα για την υπερβολική χρήση βίας από την ICE, ο Χόμαν είπε ότι δεν έχει δει κανένα παράδειγμα υπερβολικής χρήσης βίας κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης.