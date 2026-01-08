ΗΠΑ: Εκρηκτική άνοδος παραγωγικότητας στο γ’ τρίμηνο – Μείωση εργατικού κόστους και χαμηλά επίπεδα στις απολύσεις

Η παραγωγικότητα εκτινάχθηκε το τρίτο τρίμηνο, οδηγώντας σε θεαματική μείωση του εργατικού κόστους, ενώ το επίπεδο των απολύσεων παρέμεινε χαμηλό, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη (8/1).

Η παραγωγικότητα εκτός αγροτικού τομέα —δείκτης που μετρά την πραγματική παραγωγή σε σχέση με τις ώρες εργασίας— αυξήθηκε κατά 4,9% την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics). Ωστόσο, το μοναδιαίο κόστος εργασίας, που αποτυπώνει την παραγωγικότητα σε συνάρτηση με τις αποδοχές, υποχώρησε κατά 1,9%, πτώση πολύ μεγαλύτερη από την πρόβλεψη της Dow Jones για μείωση 0,4%.

Σε ξεχωριστή έκθεση, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 3 Ιανουαρίου ανήλθαν σε εποχικά προσαρμοσμένες 208.000, αυξημένες κατά 8.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ελαφρώς χαμηλότερες από την εκτίμηση των 210.000.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες καταγράφονται με καθυστέρηση μίας εβδομάδας, αυξήθηκαν κατά 56.000, φτάνοντας τα 1,91 εκατομμύρια.