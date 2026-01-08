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Mητέρα τριών παιδιών η γυναίκα που σκοτώθηκε από την ICE στη Μινεάπολη
Ειδήσεις
14:45 - 08 Ιαν 2026

Mητέρα τριών παιδιών η γυναίκα που σκοτώθηκε από την ICE στη Μινεάπολη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών, είναι το θύμα πυροβολισμών από άνδρα της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Μητέρα τριών παιδιών και ποιήτρια που το 2020 κέρδισε βραβείο ποίησης σε προπτυχιακό επίπεδο.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Μινεάπολη για αγρυπνία με κεριά, πενθώντας διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο της Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), λίγες ώρες νωρίτερα, καθώς φαινόταν να προσπαθεί να απομακρυνθεί με το όχημά της κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Η Γκουντ ήταν βραβευμένη ποιήτρια, μητέρα τριών παιδιών και λάτρης του κινηματογράφου. Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ και το 2020 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αμερικανών Ποιητών για προπτυχιακούς φοιτητές.

«Είχε μια καλή ζωή, αλλά και μια δύσκολη ζωή», δήλωσε ο πατέρας της, Τιμ Γκάνγκερ. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος».

Είχε μια κόρη 15 ετών και δύο γιους 12 και 6 ετών. Ήταν πολίτης των ΗΠΑ, αν και οι ομοσπονδιακές αρχές δεν επιβεβαίωσαν επίσημα την ταυτότητα ή την υπηκοότητά της. Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ καταδίκασε τη δολοφονία και κάλεσε την ICE να «φύγει άμεσα από τη Μινεσότα», σημειώνοντας ότι η Γκουντ δεν φαινόταν να αποτελεί στόχο της επιχείρησης.

{https://www.instagram.com/reel/DTPdEDMDG-Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Η Γκουντ αποφοίτησε τον Δεκέμβριο του 2020 με πτυχίο Αγγλικών. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο θάνατός της αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς ο φόβος και η βία έχουν γίνει συνηθισμένα στις ΗΠΑ.

Καταγόταν από το Κολοράντο Σπρινγκς και περιέγραφε τον εαυτό της στο Instagram ως «ποιήτρια, συγγραφέα, μητέρα και κακή κιθαρίστρια». Ζούσε με τον σύντροφό της στις Δίδυμες Πόλεις τη στιγμή του θανάτου της.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο πράκτορας της ICE ενήργησε σε αυτοάμυνα, όμως βίντεο του περιστατικού δεν δείχνει να παρασύρεται πράκτορας από όχημα. Πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι ζήτησαν πλήρη και αμερόληπτη έρευνα, κατηγορώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για επικίνδυνες πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

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