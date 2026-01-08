Γερουσία ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί μπλοκάρουν νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα

Μια χούφτα Ρεπουμπλικάνων ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για να αναγκάσουν τη Γερουσία να ελέγξει τις πολεμικές βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα

Όπως μεταδίδει το CNN, ένα μικρό μπλοκ Ρεπουμπλικάνων απηύθυνε μια αξιοσημείωτη κριτική στον Αμερικανό Πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση εκδίωξης του Νικολάς Μαδούρο, ψηφίζοντας υπέρ της προώθησης ενός ψηφίσματος που θα περιορίζει μελλοντικές στρατιωτικές δράσεις στη Βενεζουέλα, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Πέντε Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν μαζί με όλους τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας για να γίνει μία ψηφοφορία που θα περιορίζει τις εξουσίες του προέδρου στην επιδεινούμενη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα - μια κίνηση που εξέπληξε ακόμη και ορισμένους Δημοκρατικούς που δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα έπεφταν οι ψήφοι των Ρεπουμπλικανών.

Το πλήρες νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα, αν και θα πρέπει να αντέξει σε μια πλήρη διαδικασία τροποποίησης και η υποστήριξη για το τελικό ψήφισμα δεν είναι εγγυημένη.