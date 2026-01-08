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Αραγτσί (ΥΠΕΞ Ιράν): Ανοιχτοί σε διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά έτοιμοι για πόλεμο εάν απαιτηθεί
Ειδήσεις
19:29 - 08 Ιαν 2026

Αραγτσί (ΥΠΕΞ Ιράν): Ανοιχτοί σε διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά έτοιμοι για πόλεμο εάν απαιτηθεί

Reporter.gr Newsroom
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Η Τεχεράνη διατηρεί την πόρτα ανοικτή για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον όρο ότι θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, αλλά παράλληλα δηλώνει έτοιμη για στρατιωτική αντίδραση αν η Ουάσινγκτον το απαιτήσει, τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό, ο Αραγτσί επισήμανε ότι ο σκοπός της επίσκεψής του στον Λίβανο είναι η συζήτηση των «προκλήσεων και απειλών» που, όπως υποστηρίζει, θέτει το Ισραήλ για την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency, ο Αραγτσί πραγματοποίησε το ταξίδι του στον Λίβανο την Τετάρτη, συνοδευόμενος από οικονομική αντιπροσωπεία.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών, Γιούσεφ Ράτζι, είχε απορρίψει πρόσκληση να επισκεφθεί το Ιράν, προτείνοντας οι συνομιλίες να γίνουν σε ουδέτερη τρίτη χώρα και μετά από κοινή συμφωνία. Ο Ράτζι επικαλέστηκε «τις τρέχουσες συνθήκες» για την απόφασή του, χωρίς να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή δεν σημαίνει απόρριψη του διαλόγου με την Τεχεράνη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αραγτσί επανέλαβε την πρόσκληση προς τον Ράτζι να επισκεφθεί το Ιράν σύντομα, ώστε να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

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