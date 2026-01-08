Αραγτσί (ΥΠΕΞ Ιράν): Ανοιχτοί σε διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά έτοιμοι για πόλεμο εάν απαιτηθεί

Μιλώντας την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό, ο Αραγτσί επισήμανε ότι ο σκοπός της επίσκεψής του στον Λίβανο είναι η συζήτηση των «προκλήσεων και απειλών» που, όπως υποστηρίζει, θέτει το Ισραήλ για την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency, ο Αραγτσί πραγματοποίησε το ταξίδι του στον Λίβανο την Τετάρτη, συνοδευόμενος από οικονομική αντιπροσωπεία.
Τον προηγούμενο μήνα, ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών, Γιούσεφ Ράτζι, είχε απορρίψει πρόσκληση να επισκεφθεί το Ιράν, προτείνοντας οι συνομιλίες να γίνουν σε ουδέτερη τρίτη χώρα και μετά από κοινή συμφωνία. Ο Ράτζι επικαλέστηκε «τις τρέχουσες συνθήκες» για την απόφασή του, χωρίς να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή δεν σημαίνει απόρριψη του διαλόγου με την Τεχεράνη.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Αραγτσί επανέλαβε την πρόσκληση προς τον Ράτζι να επισκεφθεί το Ιράν σύντομα, ώστε να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.