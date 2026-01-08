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Τραμπ σε NYT: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας για χρόνια
Ειδήσεις
19:16 - 08 Ιαν 2026

Τραμπ σε NYT: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας για χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στους New York Times τα σχέδια των ΗΠΑ για μακροχρόνια επίβλεψη της Βενεζουέλας και έλεγχο των πετρελαϊκών της πόρων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να επιστρέψει οικονομικά οφέλη στους Βενεζουελάνους, χωρίς να προσδιορίζει χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ τόνισε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η διαχείριση των πετρελαϊκών πόρων της αναμένεται να διαρκέσει «πολύ περισσότερο» από έναν χρόνο. «Θα μας το δείξει μόνο ο χρόνος», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «ξαναχτίσουν τη χώρα με έναν πολύ επικερδή τρόπο», θα χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο για να μειώσουν τις τιμές και θα διαθέσουν τα έσοδα που χρειάζεται η Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον είχε ήδη αρχίσει να αποκομίζει οικονομικά οφέλη από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που βρισκόταν υπό κυρώσεις. Εξήγησε ότι η χώρα θα παραδώσει στις ΗΠΑ μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το συνολικό οικονομικό όφελος και παραδεχόμενος ότι η αναβίωση του πετρελαϊκού τομέα θα απαιτήσει χρόνια.

Σε ερωτήσεις για την αναγνώριση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ως νέας ηγέτιδας αντί της αντιπολιτευόμενης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει άμεση απάντηση. Επισήμανε μόνο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται σε «σταθερή επικοινωνία» με τη Ροντρίγκες και την κυβέρνηση της χώρας.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να δεσμευτεί και αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει συνομιλήσει προσωπικά με την ίδια. Σε άλλη αποστροφή του λόγου του, δήλωσε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα στο μέλλον, όταν η κατάσταση θα κριθεί ασφαλής.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της περιοχής, την κυριαρχία της χώρας και την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών υπό ξένη εποπτεία.

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