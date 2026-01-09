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Ο Τραμπ περιμένει όταν συναντήσει τη Ματσάδο να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης
Ειδήσεις
08:13 - 09 Ιαν 2026

Ο Τραμπ περιμένει όταν συναντήσει τη Ματσάδο να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τη βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο — και ότι θα δεχόταν το βραβείο, το οποίο, όπως είπε, εκείνη επιθυμεί να μοιραστεί μαζί του.

«Καταλαβαίνω ότι έρχεται κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα και ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο πρόεδρος αναφερόμενος στη Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι του Fox News που μεταδόθηκε την Πέμπτη. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι άκουσε πως η Ματσάδο θέλει να του δώσει το βραβείο «και αυτό θα ήταν μεγάλη τιμή».

Ο Λευκός Οίκος αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν έδωσε άμεσα λεπτομέρειες για το ταξίδι της Ματσάδο ούτε διευκρίνισε ποια θέματα θα συζητούσαν εκείνη και ο Τραμπ.

Σε συνέντευξή της στον Χάνιτι αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία επαίνεσε έντονα τον Τραμπ, η Ματσάδο είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από τον Οκτώβριο, όταν ανακοινώθηκε ως η νεότερη βραβευμένη με το Νόμπελ.

Βρισκόταν κρυμμένη στη Βενεζουέλα κατά τις τελευταίες ημέρες της εξουσίας του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και εμφανίστηκε στο Όσλο, όπου η κόρη της παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της. Ωστόσο, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα της και κάλεσε σε εκλογές για την αντικατάσταση του Μαδούρο.

«Αλλά θέλω να πω σήμερα, εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας, πόσο ευγνώμονες είμαστε για την [Τραμπ] γενναία αποστολή», δήλωσε η Ματσάδο στην εκπομπή του Χάνιτι αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η ίδια και ο λαός της Βενεζουέλας θέλουν να “μοιραστούν” το βραβείο με τον Τραμπ, αφού ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφερε στη Νέα Υόρκη για να δικαστούν με κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία.

Ο Τραμπ έχει επιδείξει ανοιχτά την επιθυμία του για το Νόμπελ Ειρήνης και έχει ασκήσει δημόσια πιέσεις για να το λάβει, ισχυριζόμενος ότι έχει «επιλύσει» μια σειρά διεθνών συγκρούσεων. Αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Η Ματσάδο, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης, κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα πριν από δύο χρόνια, αλλά της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις γενικές εκλογές από τον Μαδούρο. Ο Μαδούρο δήλωσε νικητής απέναντι στον υποψήφιο που στήριξε η Ματσάδο, όμως έλεγχοι ψηφοδελτίων από την Washington Post και ανεξάρτητους παρατηρητές δείχνουν ότι το ανακοινωθέν εκλογικό αποτέλεσμα ήταν άκυρο.

Μετά την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα με τη συνεργασία της Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπροέδρου του Μαδούρο, η οποία έχει αναλάβει χρέη προσωρινής ηγέτιδας της χώρας. Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών και είπε ότι δεν πιστεύει πως η Ματσάδο έχει την υποστήριξη για να κυβερνήσει τη χώρα μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να είναι η ηγέτιδα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Δεν έχει την υποστήριξη στο εσωτερικό, ούτε τον σεβασμό στο εσωτερικό της χώρας. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα, αλλά δεν έχει τον σεβασμό».

Δύο άτομα κοντά στον Λευκό Οίκο είχαν προηγουμένως δηλώσει στην Post ότι ο Τραμπ δεν ήταν πρόθυμος να στηρίξει τη Ματσάδο επειδή αποδέχθηκε το Βραβείο Ειρήνης. «Αν το είχε αρνηθεί και είχε πει: “Δεν μπορώ να το δεχθώ γιατί ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ”, θα ήταν σήμερα πρόεδρος της Βενεζουέλας», είπε ένα από τα άτομα, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η Ματσάδο δήλωσε στον Χάνιτι ότι πιστεύει πως, αν διεξάγονταν εκλογές, θα κέρδιζε την προεδρία με συντριπτική διαφορά.

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