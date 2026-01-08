Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης σε ηλικία 84 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, που έγινε ευρέως αγαπητός μέσα από τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη δημοφιλή σειρά «Η λάμψη» του Νίκου Φώσκολου τη δεκαετία του 1990.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφοντας: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Ο Πολίτης είχε μακρά και πολυδιάστατη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Στο θέατρο εργάστηκε από το 1966-1967 έως το 1997-1998, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 45 παραγωγές. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε κυρίως από το 1968 έως το 1974 σε 18 ταινίες, ενώ στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε 8 σειρές μεταξύ 1973 και 2005.

Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1968 με μικρό ρόλο στην ταινία «Λεωφόρος του μίσους» του Νίκου Φώσκολου. Την επόμενη χρονιά πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών», ενώ το 1969 κέρδισε το Βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17». Ακολούθησαν συνεργασίες με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις. Μετά από πολλές δεκαετίες αποχής, επανήλθε στον κινηματογράφο το 2022 συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Στην τηλεόραση, η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 1973 στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Ακολούθησαν συμμετοχές στις σειρές «Βασίλισσα Αμαλία» (1975) και «Αφροδίτη» (1977). Τη δεκαετία του 1980 έκανε περιορισμένες εμφανίσεις, μέχρι που το 1991 επέστρεψε δυναμικά με τη σειρά «Η λάμψη», όπου η ερμηνεία του ως Γιάγκος Δράκος τον καθιέρωσε στην τηλεοπτική συνείδηση για 14 χρόνια, έως το 2005.

Η συμμετοχή του στη «Λάμψη» αποτέλεσε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο.