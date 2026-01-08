ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης σε ηλικία 84 ετών
Ειδήσεις
23:32 - 08 Ιαν 2026

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης σε ηλικία 84 ετών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, που έγινε ευρέως αγαπητός μέσα από τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη δημοφιλή σειρά «Η λάμψη» του Νίκου Φώσκολου τη δεκαετία του 1990.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφοντας: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Ο Πολίτης είχε μακρά και πολυδιάστατη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Στο θέατρο εργάστηκε από το 1966-1967 έως το 1997-1998, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 45 παραγωγές. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε κυρίως από το 1968 έως το 1974 σε 18 ταινίες, ενώ στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε 8 σειρές μεταξύ 1973 και 2005.

Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1968 με μικρό ρόλο στην ταινία «Λεωφόρος του μίσους» του Νίκου Φώσκολου. Την επόμενη χρονιά πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών», ενώ το 1969 κέρδισε το Βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17». Ακολούθησαν συνεργασίες με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις. Μετά από πολλές δεκαετίες αποχής, επανήλθε στον κινηματογράφο το 2022 συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Στην τηλεόραση, η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 1973 στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Ακολούθησαν συμμετοχές στις σειρές «Βασίλισσα Αμαλία» (1975) και «Αφροδίτη» (1977). Τη δεκαετία του 1980 έκανε περιορισμένες εμφανίσεις, μέχρι που το 1991 επέστρεψε δυναμικά με τη σειρά «Η λάμψη», όπου η ερμηνεία του ως Γιάγκος Δράκος τον καθιέρωσε στην τηλεοπτική συνείδηση για 14 χρόνια, έως το 2005.

Η συμμετοχή του στη «Λάμψη» αποτέλεσε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών
Ειδήσεις

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
Ειδήσεις

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:45

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:20

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 23:18

Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με πρωταγωνιστές Micron, Intel και Marvell

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:00

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 22:45

Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Υγεία
21/07/2026 - 22:30

Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ