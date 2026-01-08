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Ο Dow έκλεισε με άνοδο 270 μονάδων - Υποχώρησε ο Nasdaq λόγω απωλειών στις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
23:40 - 08 Ιαν 2026

Ο Dow έκλεισε με άνοδο 270 μονάδων - Υποχώρησε ο Nasdaq λόγω απωλειών στις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο την Πέμπτη 8/1, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite δέχτηκε πιέσεις καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από μετοχές τεχνολογίας.

Ο 30-μετοχικός Dow ενισχύθηκε κατά 270,03 μονάδες, ή 0,55%, κλείνοντας στις 49.266,11 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,44%, κλείνοντας στις 23.480,02 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε μικρή άνοδο 0,01% και έκλεισε στις 6.921,46 μονάδες. Από τους 11 τομείς του S&P 500, ο τομέας της πληροφορικής ήταν ο πιο αδύναμος, με πτώση άνω του 1%.

Μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας, όπως η Nvidia, έκλεισαν με πτώση πάνω από 2%, ενώ η Oracle υποχώρησε πάνω από 1%. Μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών όπως η Apple σημείωσαν απώλειες για έβδομη συνεχή ημέρα.

Ο Rob Haworth, ανώτερος διευθυντής στρατηγικής επενδύσεων στην U.S. Bank Asset Management, δήλωσε ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνουν σημαντικό θέμα για το 2026, αλλά η δυνατότητά τους να οδηγούν την ανοδική πορεία θα εξαρτηθεί από το πώς θα αναπτύσσονται οι πρακτικές εφαρμογές και σε ποιους τομείς.

«Βλέπουμε πρώιμα σημάδια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης», είπε. «Όταν σκεφτόμαστε ρομποτική, ασφάλιση, διαγνωστικές υπηρεσίες, όλες αυτές οι εταιρείες θα είναι οι πρώτες που θα επωφεληθούν. Εκεί βλέπουμε την ιστορία ανάπτυξης».

Επιπλέον, ο Haworth πρόσθεσε ότι η απόδοση θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, σημειώνοντας τη βιομηχανία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ως δύο βασικές περιοχές προς παρακολούθηση. «Αυτές οι ιστορίες αρχίζουν να δείχνουν καλύτερα φέτος και πιστεύω ότι αυτό θα είναι καθοριστικό για τη συνέχιση της ανόδου», είπε.

Οι μετοχές εταιρειών άμυνας αποτέλεσαν φωτεινή εξαίρεση της ημέρας, με σημαντικά ονόματα να ενισχύονται μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολάρια για το 2027, μια τεράστια αύξηση από τα 901 δισ. δολάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο για το 2026. Η Northrop Grumman ενισχύθηκε κατά 2%, η Lockheed Martin κατά περίπου 4% και η Kratos Defense σημείωσε άνοδο σχεδόν 14%.

Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 3% μετά από διήμερο αρνητικό σερί

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 3% την Πέμπτη, μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις στο "κόκκινο", με τους traders να σταθμίζουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και να ανησυχούν για τον εφοδιασμό από Ρωσία, Ιράκ και Ιράν.

Το αργό τύπου West Texas Intermediate κέρδισε 1,77 δολάρια, ή 3,2% για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 57,76 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να προσθέτει 2,03 δολάρια, ή 3,4% στα 61,99 δολάρια το βαρέλι, και να σκαρφαλώνει σε υψηλό δύο εβδομάδων.

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