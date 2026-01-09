Χειμερινές εκπτώσεις 2026 από τις 12 Ιανουαρίου: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σε ρυθμούς χειμερινών εκπτώσεων μπαίνει το λιανεμπόριο με την έναρξη του 2026, καθώς η επίσημη εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του έτους, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές, μετά τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των εορτών.

Οι χειμερινές εκπτώσεις επικεντρώνονται κυρίως σε προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, καθώς και σε εποχικά χειμερινά είδη. Τα ποσοστά μειώσεων αναμένεται να είναι σημαντικά, προσφέροντας στους καταναλωτές περιθώριο για πιο στοχευμένες επιλογές και σύγκριση τιμών και ποιότητας. Για τις επιχειρήσεις, η περίοδος αυτή αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για την ενίσχυση του τζίρου και τη διάθεση των αποθεμάτων τους.

Προαιρετική η συμμετοχή, υποχρεωτική η διαφάνεια

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εφαρμόσουν μειωμένες τιμές οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ισχύον πλαίσιο διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, είναι υποχρεωτική η σαφής και ευδιάκριτη αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της τελικής τιμής των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές.

Σε ισχύ όλα τα δικαιώματα των καταναλωτών

Καθ’ όλη τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2026, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή εφαρμόζεται πλήρως.

Οι αγορές με έκπτωση δεν στερούν από τους καταναλωτές τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως η επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων σε περιπτώσεις ελαττωμάτων, λανθασμένων τιμών, ασυμφωνίας χαρακτηριστικών ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις αναμένεται να προσφέρουν ανάσα στο λιανεμπόριο αλλά και να ενισχύουν τη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν βασικές ανάγκες σε πιο προσιτές τιμές.