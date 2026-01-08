Αποκλιμάκωση στα μπλόκα: Οι αγρότες ανοίγουν δρόμους εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η απόφαση αφορά κυρίως τον μερικό άνοιγμα των δρόμων, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, στέλνοντας μήνυμα αποδοχής της πρόσκλησης της κυβέρνησης για διάλογο.

Στον Μπράλο, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από Καρδίτσα, Αταλάντη και Δομοκό, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, ανακοίνωσε ότι «αποδεχόμαστε την πρόσκληση της κυβέρνησης. Τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα, με ανοιχτούς δρόμους». Σε ένδειξη καλής θέλησης, αποφασίστηκε η απόσυρση των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό αύριο μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, οι αγρότες επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει», ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι τη συνάντηση, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τις επόμενες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι θα ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας για τα οχήματα κατά μήκος της εθνικής οδού από το μεσημέρι και μετά, όπως είχε συμβεί και την περίοδο των εορτών. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μπλόκων, με νέα πανελλαδική σύσκεψη προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο, ώστε να καθοριστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στη Θήβα, μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Καναβάρι, ο δρόμος άνοιξε προσωρινά, ενώ οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η ένταση προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν τη διέλευση εγκλωβισμένων οχημάτων και οι αγρότες αντέδρασαν βάζοντας φωτιά σε μπάλες άχυρου. Το βράδυ, ο δρόμος έκλεισε εκ νέου, αλλά συμφωνήθηκε να ανοίγει προσωρινά όταν συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός οχημάτων για αποσυμφόρηση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες συζητούν επίσης το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ αύριο το μεσημέρι, παρά τον αρχικό προγραμματισμό για 96ωρο αποκλεισμό δρόμου και παραδρόμων.

Τέλος, στη Χαλκίδα, μετά από γενική συνέλευση στην Υψηλή Γέφυρα, αποφασίστηκε η πρόωρη άνοιξη του δρόμου αύριο στις 10:00 π.μ., δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας δείχνει σαφή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί θέμα λήξης των αγώνων, καθώς οι αγρότες παραμένουν σε επαγρύπνηση μέχρι το ραντεβού της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου.