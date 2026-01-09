Η Μελόνι δεν θεωρεί πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στη θεσμοθετημένη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στην αρχή κάθε έτους, δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θεωρεί πιθανό οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία.

Η ίδια τόνισε ότι δεν θα στήριζε σε καμία περίπτωση μια τέτοια ενέργεια και εξέφρασε την άποψη ότι «δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός, ούτε καν των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τη Μελόνι, η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωκε, μέσω των «εξαιρετικά επιθετικών μεθόδων» της, να «επιστήσει την προσοχή» στη γεωστρατηγική σημασία και στα ζητήματα ασφάλειας του Βορρά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι ΗΠΑ είναι ότι δεν θα δεχτούν υπερβολική παρέμβαση από άλλους ξένους παράγοντες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως περιοχή ύψιστης προτεραιότητας για το ΝΑΤΟ, ζητώντας «σοβαρή συζήτηση» τόσο για τον τρόπο διασφάλισής της όσο και «για την ελάφρυνση της πίεσης» γύρω από το ζήτημα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «οι συνέπειες» μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής πρωτοβουλίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία είναι «σαφείς σε όλους», γεγονός που την οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι «ρεαλιστικό».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να αποδείξουν πως λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις αμερικανικές προειδοποιήσεις για τη σημασία της περιοχής και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης μιας «σοβαρής και σημαντικής παρουσίας» των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή.