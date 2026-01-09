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ΗΠΑ: Κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο με φορτίο βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Καραϊβική
Ειδήσεις
16:13 - 09 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο με φορτίο βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Καραϊβική

Reporter.gr Newsroom
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«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχό τους το δεξαμενόπλοιο Olina στην Καραϊβική. Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που στοχοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειές της να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσαν την Παρασκευή δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε την Παρασκευή αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που κατασχέθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αυστηροποίηση των μέτρων και τον ουσιαστικό «αποκλεισμό» που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ σε δεξαμενόπλοια τα οποία μεταφέρουν βενεζουελάνικο αργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Olina είχε προηγουμένως αποπλεύσει από λιμάνι της Βενεζουέλας και επέστρεφε στην ευρύτερη περιοχή όταν παρενέβησαν οι αμερικανικές αρχές. Όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων Equasis, το δεξαμενόπλοιο φέρεται να δήλωνε ψευδώς σημαία Ανατολικού Τιμόρ.

Η νέα αυτή κατάσχεση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις ροές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, ελέγχοντας τόσο τα φορτία όσο και τα πλοία που εμπλέκονται στη μεταφορά τους, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών εντάσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 16:14
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