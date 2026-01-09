Γροιλανδία: Τα σχέδια Τραμπ, οι ευρωπαϊκοί φόβοι και το σενάριο ενδονατοϊκής σύγκρουσης

Η Ευρώπη πέρασε μεγάλο μέρος του 2025 προσπαθώντας εσπευσμένα να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη του νέου έτους, καλείται να επανεξετάσει εκ νέου την αρχιτεκτονική ασφαλείας της, αυτή τη φορά εξαιτίας των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις εκκλήσεις ώστε η Γροιλανδία —ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας— να τεθεί υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον. Αυτή την εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει «διάφορες επιλογές» για να το πετύχει, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της στρατιωτικής δράσης, όπως αναφέρει το CNBC.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, διαθέτει πλούσια και σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ορυκτών. Αν και γεωγραφικά ανήκει στη βορειοαμερικανική ήπειρο, πολιτικά αποτελεί μέρος της Ευρώπης. Η απόκτησή της, ωστόσο, μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής με τη βία θα έφερνε τις ΗΠΑ αντιμέτωπες με συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.

Θα πολεμούσε το ΝΑΤΟ τις ΗΠΑ;

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, υποστήριξε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα ήταν διατεθειμένη να πολεμήσει για τη Γροιλανδία. Αν και δεν απέκλεισε ρητά τη στρατιωτική δράση, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκεφτόμαστε ή να μιλάμε γι’ αυτό στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης, γιατί κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας», επικαλούμενος τον μικρό πληθυσμό του νησιού.

Η Δανία, πάντως, αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο. Ο Δανός υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, ανακοίνωσε δαπάνες 88 δισ. δανικών κορωνών (13,8 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της άμυνας της Γροιλανδίας, λόγω «της σοβαρής κατάστασης ασφαλείας στην οποία βρισκόμαστε».

Παρά ταύτα, αναλυτές εκτιμούν ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν θα άνοιγαν ποτέ πυρ κατά αμερικανικών στρατευμάτων. Ο Έντουαρντ Ρ. Άρνολντ, ερευνητής στο βρετανικό ινστιτούτο RUSI, σημειώνει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κινηθούν «πολύ γρήγορα» στη Γροιλανδία, χωρίς ουσιαστική αντίσταση. «Ποιος Ευρωπαίος διοικητής θα έδινε εντολή να ανοίξουν πυρ σε αμερικανικό μεταγωγικό; Αυτό θα σήμαινε έναν ενδονατοϊκό πόλεμο», τονίζει.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν μακράν τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στο ΝΑΤΟ, με 1,3 εκατ. στρατιωτικό προσωπικό, έναντι 2,1 εκατ. όλων των υπόλοιπων μελών μαζί.

Το τέλος του ΝΑΤΟ;

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι μια αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος της Συμμαχίας. Αναλυτές συμφωνούν ότι μια τέτοια κίνηση θα κατέστρεφε την αξιοπιστία της ρήτρας συλλογικής άμυνας.

Παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση κατά των συμμάχων. Σε ανάρτησή του έγραψε:

«Να θυμάστε, για όλους αυτούς τους μεγάλους φίλους του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΩ ΕΓΩ».

Και πρόσθεσε:

«Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΦΟΒΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ». Καταλήγοντας, σημείωσε: «Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν είναι εκεί για εμάς».