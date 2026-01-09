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Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Η κοινή γνώμη καταδικάζει τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
16:25 - 09 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Η κοινή γνώμη καταδικάζει τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Σαφή αποδοκιμασία των αμερικανικών ενεργειών στη Βενεζουέλα εκφράζει η πλειονότητα της γερμανικής κοινής γνώμης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, ενώ καταγράφεται περαιτέρω επιδείνωση της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών ως αξιόπιστου εταίρου για τη Γερμανία και την Ευρώπη.

Όπως προκύπτει από το τελευταίο DeutschlandTrend της Infratest dimap, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 72% των Γερμανών χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητη» την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Μόλις το 12% θεωρεί τις αμερικανικές ενέργειες δικαιολογημένες. Το ARD υπενθυμίζει ότι αντίστοιχα, το 2003, το 80% των Γερμανών είχε κρίνει αδικαιολόγητη την αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ.

Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη ως προς τη στάση που θα πρέπει να τηρήσουν το Βερολίνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 50% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι Γερμανία και ΕΕ οφείλουν να καταδικάσουν απερίφραστα τις αμερικανικές ενέργειες, ακόμη και αν αυτό προκαλέσει δυσαρέσκεια στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, το 39% τάσσεται υπέρ μιας πιο συγκρατημένης στάσης, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση με την Ουάσιγκτον.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα των ΗΠΑ ως διεθνούς εταίρου: μόλις το 15% των Γερμανών θεωρεί πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες αξιόπιστο σύμμαχο, ενώ το 76% εκφράζει την αντίθετη άποψη. Στην κορυφή της λίστας των πιο αξιόπιστων εταίρων για τη Γερμανία βρίσκονται η Γαλλία με 78% και η Βρετανία με 74%, ενώ η Ρωσία κατατάσσεται τελευταία με μόλις 9%. Παράλληλα, το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα που αφορούν τη συλλογική ασφάλεια. Το 70% των Γερμανών εκτιμά ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ, ενώ το 20% διαφωνεί. Πάνω από τους μισούς, ποσοστό 53%, υποστηρίζουν ότι η Γερμανία θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει αυτόνομη στρατιωτική δύναμη, άποψη που απορρίπτει το 34%.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, οι βασικές ανησυχίες των Γερμανών αφορούν την αυξανόμενη επικράτηση του «δικαίου του ισχυρότερου» (81%), την ασφάλεια της Ευρώπης (69%) και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες (62%).

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί την πρώτη θέση με 28% (+1), ενώ ακολουθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 25%, χωρίς μεταβολή. Το SPD υποχωρεί στο 13% (-1), ενώ Πράσινοι και Αριστερά παραμένουν σταθεροί στο 12% και 10% αντίστοιχα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά αποδοχής, καθώς μόνο το 20% δηλώνει «ικανοποιημένο» ή «πολύ ικανοποιημένο» από το έργο της, ενώ το 78% εμφανίζεται «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο. Ωστόσο, στο μεταναστευτικό καταγράφεται αισθητή βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης, με το 32% να εκφράζει θετική άποψη (+23 μονάδες) και το 61% αρνητική (-24 μονάδες).

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