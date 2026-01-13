Κεντρικοί τραπεζίτες υπέρ Πάουελ: Έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα και αταλάντευτη δέσμευση προς το δημόσιο συμφέρον

Την Τρίτη (13/1), με κοινή τους δήλωση οι κεντρικοί τραπεζίτες εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον πρόεδρο Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετά τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την στοχοποίησή του από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον Πρόεδρό της, Jerome Powell», αναφέρουν στην αρχή της δήλωσής τους οι κεντρικοί τραπεζίτες, για να σημειώσουν πως «η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε».

«Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να την διατηρήσουμε, σεβόμενοι πλήρως το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία», τονίζουν στη συνέχεια και προσθέτουν:

«Ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.»

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι:

Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England)

Erik Thedéen, Διοικητής της Τράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riksbank)

Christian Kettel Thomsen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Δανίας (Danmarks Nationalbank)

Martin Schlegel, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (Swiss National Bank)

Ida Wolden Bache, Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας (Norges Bank)

Michele Bullock, Διοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia)

Tiff Macklem, Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά (Bank of Canada)

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Τράπεζας της Κορέας (Bank of Korea)

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco Central do Brasil)

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Pablo Hernández de Cos, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Σημειώνεται πως άλλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να προστεθούν στον κατάλογο των υπογραφόντων αργότερα.