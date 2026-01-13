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Δανία και Γροιλανδία στέλνουν μήνυμα ενότητας: Οι λαοί δεν εξαγοράζονται
Ειδήσεις
17:16 - 13 Ιαν 2026

Δανία και Γροιλανδία στέλνουν μήνυμα ενότητας: Οι λαοί δεν εξαγοράζονται

Reporter.gr Newsroom
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Κατηγορηματική ήταν η απόρριψη κάθε εξωτερικής αξίωσης για τη Γροιλανδία από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης. Οι δύο ηγέτες εξέπεμψαν μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, την ώρα που οι γεωπολιτικές πιέσεις αυξάνονται στην Αρκτική.

Η Φρεντέρικσεν έθεσε τη στάση της Κοπεγχάγης σε επίπεδο θεμελιώδους αρχής, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια της Γροιλανδίας ή ακόμη και του Βασιλείου της Δανίας. «Δεν πρόκειται μόνο για τη Γροιλανδία ή για το Βασίλειο. Πρόκειται για το γεγονός ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, ότι ένας λαός δεν μπορεί να αγοραστεί και ότι οι μικρές χώρες δεν πρέπει να φοβούνται τις μεγάλες», τόνισε.

Η πρωθυπουργός της Δανίας επισήμανε ότι Δανία και Γροιλανδία «δεν υπερασπίζονται μόνο τους εαυτούς τους, αλλά τη διεθνή τάξη πάνω στην οποία οι προηγούμενες γενιές έχτισαν τη δημοκρατία μας», τονίζοντας τον αδιαίρετο δεσμό που ενώνει τα μέρη του Δανικού Βασιλείου. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, απευθύνθηκε απευθείας στους πολίτες της Γροιλανδίας μέσω τηλεοπτικών καμερών: «Αγαπητοί συμπατριώτες μας στη Γροιλανδία, να γνωρίζετε ότι στεκόμαστε ενωμένοι».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, επανέλαβε τη θέση της αυτόνομης περιοχής, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι «η Γροιλανδία δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Νίλσεν επεσήμανε ότι στόχος της κυβέρνησής του παραμένει «ο ειρηνικός διάλογος, βασισμένος στη συνεργασία, με σεβασμό στη συνταγματική μας θέση, στο διεθνές δίκαιο, στο δικαίωμά μας στη γη μας και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ανακοίνωσε ότι αύριο, Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνάντηση έρχεται εν μέσω των προσπαθειών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αρκτικού νησιού, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς συζητήσεις.

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