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Μυστική συνάντηση Γουίτκοφ – Παχλαβί για τις εξελίξεις στο Ιράν
Ειδήσεις
21:40 - 13 Ιαν 2026

Μυστική συνάντηση Γουίτκοφ – Παχλαβί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Μυστική συνάντηση του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, σε μια εξέλιξη που αποδίδεται ιδιαίτερη πολιτική και γεωστρατηγική βαρύτητα, καθώς συνιστά την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην ιρανική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την έκρηξη των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ταχύτατα κλιμακούμενη κρίση στο Ιράν, όπου εδώ και περίπου δύο εβδομάδες εκτεταμένες διαδηλώσεις συγκλονίζουν δεκάδες πόλεις, με το καθεστώς να απαντά με σκληρή καταστολή. Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, επιχειρεί να προβάλλει τον εαυτό του ως ενδεχόμενη «μεταβατική» πολιτική λύση σε περίπτωση κατάρρευσης του σημερινού καθεστώτος των Αγιατολάχ.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης για να εξετάσει πιθανά σενάρια αντίδρασης στις εξελίξεις στο Ιράν, χωρίς τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ. Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς η ένταση στους δρόμους συνεχίζεται.

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και την Τρίτη σε πολλές ιρανικές πόλεις, με τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνονται δραματικά, αν και παραμένουν δύσκολο να επαληθευτούν. Το Ισραήλ φέρεται να έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής. «Οι Ιρανοί υφίστανται μαζική καταστολή», δήλωσε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε την Τρίτη δημόσιο κάλεσμα προς τον ιρανικό λαό να «συνεχίσει να διαδηλώνει» και να «καταλάβει κρατικούς θεσμούς», διαμηνύοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη φύση της.

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εμφανιζόμενος συχνά σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και ζητώντας από την κυβέρνηση Τραμπ να στηρίξει ενεργά τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις στο Ιράν. Αρχικά, πάντως, η Ουάσινγκτον δεν τον θεωρούσε κεντρικό πολιτικό παίκτη, ενώ και ο ίδιος ο Τραμπ απέφυγε να του προσφέρει ανοιχτή στήριξη σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή The Hugh Hewitt Show.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ αιφνιδιάστηκαν από το γεγονός ότι σε πολλές διαδηλώσεις ακούγεται αυθόρμητα το όνομα του Παχλαβί. «Υπάρχει σαφής άνοδος του Παχλαβί. Το όνομά του φωνάζεται σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και φαίνεται να πρόκειται για αυθόρμητο φαινόμενο», σημείωσε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Παχλαβί λειτουργεί κυρίως ως σύμβολο. Σύμφωνα με τον Καρίμ Σαντζαντμπούρ του Carnegie Endowment for International Peace, αποτελεί για πολλούς διαδηλωτές μια ενοποιητική μορφή εθνικιστικού χαρακτήρα, σε αντίθεση με τον ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος. Όπως εξηγεί, η πλειονότητα των διαδηλωτών έχει γεννηθεί μετά το 1979 και διατηρεί μια «νοσταλγία για μια εποχή που δεν έζησε», όταν η οικονομία αναπτυσσόταν, η κοινωνία ήταν πιο ανοιχτή και το Ιράν απολάμβανε καλύτερη διεθνή εικόνα.

Παρόμοια είναι και η εκτίμηση του Ραζ Ζιμτ, διευθυντή του προγράμματος για το Ιράν στο Institute for National Security Studies (INSS), ο οποίος σημειώνει ότι, αν και το όνομα του Παχλαβί εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα στις κινητοποιήσεις, παραμένει ασαφές αν αυτό μεταφράζεται σε ευρεία και σταθερή κοινωνική στήριξη. Όπως επισημαίνει, ακόμη και όσοι αμφισβητούν τις ηγετικές του ικανότητες, ενδέχεται να τον αποδέχονταν ως προσωρινή λύση, θεωρώντας τον προτιμότερο από το σημερινό καθεστώς.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών, με πιο πρόσφατη τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών δηλώνει ότι στηρίζει τον Ρεζά Παχλαβί, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό τον απορρίπτει έντονα. Παρά τη διχασμένη εικόνα, το επίπεδο στήριξής του παραμένει υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης προσωπικότητας της ιρανικής αντιπολίτευσης, γεγονός που εξηγεί γιατί η παρουσία του επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο εν μέσω της βαθύτερης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει το ιρανικό καθεστώς εδώ και δεκαετίες.

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