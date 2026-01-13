Ζελένσκι για Ιράν: Ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει

«Στηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές», αναφέρει μεταξύ άλλων σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη», συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία, και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται, πρέπει να τερματιστεί».
We support the position on Iran: A regime that has lasted so many years and killed so many people does not deserve to exist. Changes are needed.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026
Changes are also needed in Europe—the bloodshed that Russia started and is the only one still prolonging must come to an end. pic.twitter.com/GHIjGj0jCM