Ζελένσκι για Ιράν: Ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δηλώνει ότι το ιρανικό καθεστώς δεν αξίζει να υπάρχει λόγω των ανθρωποκτονιών που έχει διαπράξει και ότι χρειάζονται αλλαγές. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία πρέπει να τερματιστεί.

«Στηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές», αναφέρει μεταξύ άλλων σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη», συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία, και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται, πρέπει να τερματιστεί».