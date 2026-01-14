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ΗΠΑ: Ενισχύθηκε 0,2% ο πληθωρισμός χονδρικής τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
17:15 - 14 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Ενισχύθηκε 0,2% ο πληθωρισμός χονδρικής τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδική πορεία κατέγραψαν τον Νοέμβριο οι τιμές παραγωγού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βασικό μοχλό το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές στο να μετακυλίσουν τις πιέσεις αυτές στους καταναλωτές, φοβούμενες επιπτώσεις στη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το U.S. Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) ενισχύθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου 0,1% τον Οκτώβριο. Η έκθεση δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση, καθώς η στατιστική υπηρεσία επηρεάστηκε από το πολυήμερο κυβερνητικό shutdown του φθινοπώρου.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 3%, ενώ ο δομικός PPI –που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια– παρέμεινε αμετάβλητος σε μηνιαίο επίπεδο και διαμορφώθηκε επίσης στο 3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024, ένδειξη ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υπό έλεγχο.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης έκθεσης για τον πληθωρισμό καταναλωτή, η οποία έδειξε μικρότερη του αναμενόμενου αύξηση του δομικού δείκτη τον Δεκέμβριο. Ο συνδυασμός των δεδομένων ενισχύει την εικόνα σταδιακής αποκλιμάκωσης των πιέσεων, παρά τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις από υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς.

Σύμφωνα με αναλυτές, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους αντί να το μετακυλίσουν πλήρως στους τελικούς καταναλωτές, καθώς ανησυχούν ότι περαιτέρω ανατιμήσεις θα μπορούσαν να πλήξουν τις πωλήσεις τους. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στη μείωση ενός δείκτη που χρησιμοποιείται ως ένδειξη περιθωρίων κέρδους, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,8% τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Νοέμβριο.

Στις επιμέρους κατηγορίες, οι τιμές των αγαθών χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,9%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2024, με περίπου το 80% της αύξησης να αποδίδεται στην ενέργεια. Τα καταναλωτικά αγαθά, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, σημείωσαν άνοδο 0,3%.

Αντίθετα, οι τιμές των υπηρεσιών παρέμειναν αμετάβλητες, μετά την αύξηση 0,3% τον Οκτώβριο. Σε επίπεδο επιμέρους υπηρεσιών, οι αμοιβές για διαχείριση χαρτοφυλακίων ενισχύθηκαν κατά 1,4%, ενώ το κόστος αεροπορικών μεταφορών μειώθηκε κατά 2,6%. Οι δαπάνες για ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία κινήθηκαν οριακά ανοδικά, με πιο έντονη αύξηση στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Ένας ευρύτερος και λιγότερο ευμετάβλητος δείκτης PPI, που εξαιρεί τρόφιμα, ενέργεια και εμπορικές υπηρεσίες, σημείωσε επίσης άνοδο 0,2%, ενισχύοντας την εικόνα ήπιας αλλά επίμονης αύξησης του κόστους παραγωγής.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) του Νοεμβρίου, που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου από το Bureau of Economic Analysis. Ο δείκτης PCE αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Federal Reserve.

Την ίδια ώρα, ξεχωριστά στοιχεία έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη τους συνεδρίαση για το 2026. Οι αγορές εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν αμετάβλητα, μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις, καθώς η κεντρική τράπεζα αναμένει περαιτέρω πρόοδο στο μέτωπο του πληθωρισμού και αξιολογεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

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