Μακρόν: Σύγκληση Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις σε Ιράν και Γροιλανδία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αποφάσισε νωρίς το πρωί να συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, με βασικά θέματα τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Γροιλανδία.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στη Γροιλανδία, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη στρατιωτική άσκηση με την ονομασία «Αρκτική Αντοχή». Η άσκηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Δανίας και σε αυτήν λαμβάνουν μέρος, εκτός από τη Γαλλία και τη Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι Γάλλοι στρατιωτικοί έχουν ήδη φτάσει στη Γροιλανδία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και επιπλέον δυνάμεις. Η απόφαση για τη διεξαγωγή αντίστοιχων στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή ελήφθη το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η σημερινή άσκηση αποφασίστηκε έπειτα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Μετά τη συνάντηση, ο Δανός υπουργός δήλωσε ότι είναι σαφές πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την κατάληψη της Γροιλανδίας. Υπενθυμίζεται ότι και ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, είχε δηλώσει χθες ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης πως οι προθέσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και όχι να υποτιμηθούν.

Ανώτατος αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι η διεξαγωγή της στρατιωτικής άσκησης στη Γροιλανδία έχει ως στόχο «να καταδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί παρουσία στη Γροιλανδία, ότι η Δανία έχει ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του νησιού και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, αλλά και της ίδιας των ΗΠΑ». Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Γροιλανδίας δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας χωρών του ΝΑΤΟ στο έδαφος του νησιού.

Ενδεικτικά της έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη Γροιλανδία είναι και τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν ο Λευκός Οίκος και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε εικόνα με δύο έλκηθρα που φέρουν τη σημαία της Γροιλανδίας και βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα αν θα κατευθυνθούν προς τη Μόσχα και το Πεκίνο ή προς την Ουάσινγκτον. Αντίστοιχα, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απεικόνισε τη Γροιλανδία με την ευρωπαϊκή σημαία, υπογραμμίζοντας ότι το νησί ανήκει και θα συνεχίσει να ανήκει στη Δανία.