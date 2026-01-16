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Γερμανία: Άφαντοι οι δράστες από το «ριφιφί του αιώνα»
Ειδήσεις
08:57 - 16 Ιαν 2026

Γερμανία: Άφαντοι οι δράστες από το «ριφιφί του αιώνα»

Reporter.gr Newsroom
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Η αστυνομία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών που στα τέλη Δεκεμβρίου αφαίρεσαν από το θησαυροφυλάκιο του Ταμιευτηρίου (Sparkasse) της πόλης του Γκελζενκίρχεν περίπου 3.200 θυρίδες, με τη λεία τους να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως γράφει η εφημερίδα General Anzeiger από την Κολωνία, «ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Χέρμπερτ Ρόιλ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρίαση της τοπικής Βουλής ότι στις έρευνες συμμετέχουν περίπου 230 υπάλληλοι στο πλαίσιο ειδικής ομάδας, με συμμετοχή κορυφαίων εγκληματολόγων». Όπως είπε: «Έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, «ένα κρίσιμο ερώτημα προς διερεύνηση αφορά τον πρώτο συναγερμό. Η τράπεζα διέθετε τρεις διαφορετικούς συναγερμούς. Για ληστεία, για διάρρηξη και για πυρκαγιά. Μόνο ο συναγερμός πυρκαγιάς χτύπησε, όπως είπε ο Ρόιλ. Και κανείς δεν έχει εξηγήσει το γιατί». Οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν στο μυστήριο αυτό. Οι πυροσβέστες ήρθαν στο υποκατάστημα, δεν είδαν ενδείξεις φωτιάς ή καπνού και θεώρησαν ότι επρόκειτο για λάθος συναγερμό. Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες για συμμετοχή κάποιου μέσα από την τράπεζα στη ληστεία.

Η εφημερίδα επισημαίνει τέλος ότι «το Ταμιευτήριο απειλείται τώρα με μαζικές αγωγές, αφού ένας γνωστός δικηγόρος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών θυμάτων του ριφιφί. H κατηγορία αφορά παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης και άσκησης δέουσας επιμέλειας. Το Ταμιευτήριο όφειλε να έχει ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των θυρίδων ότι για περιεχόμενο αξίας μεγαλύτερης των 10.300 ευρώ -που καλύπτεται από το ίδιο- θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει σε πρόσθετη ασφάλιση. Επίσης, η τράπεζα πρέπει να αποδείξει ότι οι θυρίδες ήταν επαρκώς ασφαλείς. Υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για αυτό μετά τη ληστεία, σύμφωνα με τον δικηγόρο».

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