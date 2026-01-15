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Σεξιστική επίθεση καταγγέλλει η Πέτυ Πέρκα για σχόλιο Κυρανάκη στη Βουλή
Πολιτική
22:30 - 15 Ιαν 2026

Σεξιστική επίθεση καταγγέλλει η Πέτυ Πέρκα για σχόλιο Κυρανάκη στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
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Ως σεξιστικό χαρακτήρισε το σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, κατά τη διάρκεια έντονης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση της σύμβασης του ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, όπου η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς συγκρούστηκε με τον αναπληρωτή υπουργό σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στη διαγραφή χρεών της Hellenic Train επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την κα. Πέρκα να αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του και να τον διακόπτει επανειλημμένα.

Τότε ο αναπληρωτής υπουργός αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η φράση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, η οποία –εκτός μικροφώνου– αποκάλεσε τον υπουργό «φασίστα».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Έντονη ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι.

Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά.

Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι».

Ζήτησε συγγνώμη ο αναπληρωτής υπουργός

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ζήτησε συγγνώμη από τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και ζήτησε να καταγραφούν στα πρακτικά τόσο η επίμαχη φράση όσο και η απολογία του.

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