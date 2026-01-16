Ισχυρό σήμα από τις αγορές προς τη Γαλλία: Άντλησε ποσό ρεκόρ €10 δισ. με 20ετές ομόλογο

Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές, η Γαλλία κατάφερε να αντλήσει 10 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης 20ετούς κρατικού ομολόγου, στέλνοντας μήνυμα ανθεκτικότητας προς τις διεθνείς αγορές, την ώρα που οι δημοσιονομικές πιέσεις και η πολιτική αβεβαιότητα παραμένουν έντονες.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στα 106 δισ. ευρώ, επίπεδο που επέτρεψε στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (AFT) να βελτιώσει την τελική τιμολόγηση κατά πέντε μονάδες βάσης σε σχέση με το αρχικό guidance. Το αντληθέν ποσό αποτελεί ιστορικό υψηλό για γαλλικό 20ετές ομόλογο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πρόσβαση της χώρας στις αγορές με ευνοϊκούς όρους.

Εμπιστοσύνη με επιφυλάξεις

Παρότι η ζήτηση ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη έκδοση–ρεκόρ, χαρακτηρίζεται επαρκής, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το δυσμενές πολιτικό και δημοσιονομικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιφέρειας, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, όπου τα βιβλία προσφορών φέτος ήταν ιδιαίτερα διογκωμένα, η Γαλλία εξακολουθεί να «τιμολογείται» με αυξημένο πολιτικό ρίσκο.

Η χώρα δεν έχει ακόμη εγκρίνει πλήρη κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αγορών. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ έχει προειδοποιήσει ότι, χωρίς δημοσιονομικό νόμο, το έλλειμμα ενδέχεται να ανέλθει στο 5,4% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος.

Πολιτικός κίνδυνος και κόστος δανεισμού

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σχετική υποχώρηση της ζήτησης σε σύγκριση με πέρυσι δεν προκαλεί έκπληξη. «Τα γαλλικά ομόλογα είναι πλέον ακριβότερα σε σχέση με τα γερμανικά και τα επιτόκια των swaps, ενώ το πολιτικό παρασκήνιο λειτουργεί αποτρεπτικά για ορισμένους επενδυτές», σημειώνει η Εβελίν Γκόμεζ-Λίχτι της Mizuho International.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το έλλειμμα κάτω από το 5% έως το 2026, με το σχετικό νομοσχέδιο να επιστρέφει αυτή την εβδομάδα προς συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση. Ενδεχόμενη αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυβερνητική κρίση και νέες εκλογές.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη παραμονή του ελλείμματος πάνω από το 5% θα έθετε τη χώρα σε «επικίνδυνη ζώνη», υπογραμμίζοντας ότι οι αγορές, όσο ήρεμες κι αν φαίνονται, μπορούν να αντιδράσουν απότομα.

Τα spreads και η εικόνα της αγοράς

Το spread των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών τίτλων έχει αποκλιμακωθεί από τα υψηλά διετίας, ωστόσο παραμένει σε ιστορικά αυξημένα επίπεδα. Η απόδοση του 20ετούς γαλλικού ομολόγου διαμορφώνεται γύρω στο 4,07%, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011.

Παρά το υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις τακτικές δημοπρασίες, οι κοινοπρακτικές εκδόσεις επιτρέπουν στη Γαλλία να αντλεί γρήγορα μεγάλα ποσά και να διευρύνει την επενδυτική της βάση. Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν μεγάλες διεθνείς τράπεζες, με επικεφαλής την BNP Paribas, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της έκδοσης για τις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.