ifo: Η Συμφωνία Mercosur θα μετριάσει τις επιπτώσεις της αμερικανικής δασμολογικής πολιτικής

Η Συμφωνία Mercosur μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει τις απώλειες που προκαλεί η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ινστιτούτο ifo.

«Η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Mercosur αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Ωστόσο, απαιτούνται πρόσθετες εμπορικές συμφωνίες με άλλους εταίρους για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες της αμερικανικής δασμολογικής πολιτικής», δηλώνει η Lisandra Flach, Διευθύντρια του Κέντρου Διεθνούς Οικονομίας του ifo.

«Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί και στην ταχεία ολοκλήρωση των ελεύθερων εμπορικών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία, για παράδειγμα, έχει ήδη διαπραγματευτεί και είναι έτοιμη προς υπογραφή», σημείωσε ακόμη.

Μελέτη του ινστιτούτου ifo, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Πρωτοβουλίας για τη Νέα Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς, δείχνει ότι νέες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με επτά σημαντικούς εμπορικούς εταίρους θα αντιστάθμιζαν τις αρνητικές επιπτώσεις της αμερικανικής δασμολογικής πολιτικής.

Οι γερμανικές εξαγωγές θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά 4,1% ως αποτέλεσμα αυτού του βήματος, παρά την επιβολή των αμερικανικών δασμών. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Γερμανίας θα αυξανόταν έως και κατά 0,5%. Θετικές επιδράσεις στην προστιθέμενη αξία θα καταγράφονταν ιδιαίτερα σε εξαγωγικούς κλάδους, όπως η μηχανολογία (2,7%), η χημική βιομηχανία (3,1%) και η αυτοκινητοβιομηχανία (3,2%).

Εκτός από την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τα κράτη της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη), η μελέτη βασίζεται, επίσης, σε συμφωνίες με την Ινδία, την Αυστραλία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χωρίς νέες εμπορικές συμφωνίες, οι αμερικανικοί δασμοί θα μείωναν το γερμανικό ΑΕΠ κατά 0,13% και τις εξαγωγές κατά 1,3% μεσοπρόθεσμα.