Η βιομηχανική άνθιση που υποσχέθηκε ο Τραμπ μέχρι στιγμής... μαραζώνει

Τα υψηλά επιτόκια και η στροφή στα καταναλωτικά πρότυπα δαπανών πλήττουν τους κατασκευαστές της χώρας, δήλωσαν οικονομολόγοι. Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι υπερδιπλάσια σε κόστος σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, με τις τράπεζες να χρεώνουν τους πιο αξιόχρεους δανειολήπτες τους επιτόκια της τάξης του 6,75%. Αυτό αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να προσλάβουν επιπλέον εργαζομένους.

«Οι απώλειες θέσεων εργασίας στη μεταποίηση που βλέπουμε τώρα είναι πραγματικά μόνο η αρχή αυτού που θα είναι μερικά αρκετά ζοφερά τρίμηνα καθώς η μεταποίηση προσαρμόζεται σε ένα νέο χαμηλότερο επίπεδο ζήτησης», είπε ο Γκάρι Γουίνσλετ, διευθυντή του προγράμματος διεθνούς πολιτικής και οικονομικών στο Middlebury College.

Τα θετικά

Πάντως, ενώ οι θέσεις εργασίας που υποσχέθηκε ο Τραμπ δεν έχουν υλοποιηθεί, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και αξιωματούχοι της κυβέρνησης λένε ότι είναι θέμα χρόνου να γίνουν αισθητά τα πλήρη οφέλη του σχεδίου του προέδρου.

Οι δασμοί και οι λεκτικές πιέσεις του Τραμπ ενθαρρύνουν τους διευθύνοντες συμβούλους να επενδύσουν σε νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ, λένε οι αξιωματούχοι. Διατάξεις στη βασική δημοσιονομική νομοθεσία του προέδρου, που επιτρέπουν στις εταιρείες να αποσβένουν γρήγορα το πλήρες κόστος νέων επενδύσεων σε εξοπλισμό, καθώς και δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, θα τονώσουν τη σύγχρονη μεταποίηση, έχουν δηλώσει.

«Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη κατασκευής υψηλής ακρίβειας εδώ στην πατρίδα μας, η οποία θα οδηγήσει σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις κατασκευές και τα εργοστάσια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ομιλία του αυτόν τον μήνα.

Οι εταιρείες ξοδεύουν υπερτριπλάσια ποσά για την κατασκευή νέων εργοστασίων σε σχέση με την εποχή που ο Τραμπ ορκίστηκε για πρώτη φορά, αν και λιγότερα από ό,τι κατά την κορύφωση της εποχής Μπάιντεν. Ο Λευκός Οίκος το περασμένο φθινόπωρο χαιρέτισε τις πρόσφατες ανακοινώσεις επενδύσεων από εταιρείες όπως η Stellantis και η Whirlpool.

Ο Νικ Ιακοβέλα, εκπρόσωπος του Συνασπισμού για μια Ευημερούσα Αμερική, ο οποίος υποστηρίζει τις μεταποιητικές πολιτικές του Τραμπ, δήλωσε ότι η συρρίκνωση κατά περίπου 1% της απασχόλησης στα εργοστάσια πέρυσι ήταν λιγότερο σημαντική από την άνοδο των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Οι ελπίδες του Τραμπ

Οι ελπίδες του προέδρου για αύξηση της απασχόλησης στη μεταποίηση αψηφούν δεκαετίες εμπειρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες προηγμένες οικονομίες. Οι θέσεις εργασίας στα αμερικανικά εργοστάσια κορυφώθηκαν στα 19,5 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 1979 και έκτοτε μειώνονται, κυρίως λόγω της εισαγωγής μηχανημάτων που μπορούν να κάνουν τη δουλειά πολλών εργαζομένων.

Καθώς δύο πρόεδροι προσπαθούσαν να αναβιώσουν την εγχώρια παραγωγή την τελευταία δεκαετία, η απασχόληση στη μεταποίηση είχε έντονα σκαμπανεβάσματα. Οι θέσεις εργασίας στα εργοστάσια αυξήθηκαν κατά 421.000 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ πριν βυθιστούν κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε κρατικές επιδοτήσεις για να ενθαρρύνει τις προσλήψεις, ειδικά για έργα πράσινης ενέργειας, και οι μισθοδοσίες στη μεταποίηση αυξήθηκαν πάνω από 100.000 πάνω από το υψηλότερο σημείο του Τραμπ.

Αλλά αυτά τα κέρδη εξανεμίστηκαν μέχρι το τέλος του 2024.

Την περασμένη Τρίτη, ο Τραμπ μίλησε στην Οικονομική Λέσχη του Ντιτρόιτ, διαφημίζοντας «την ισχυρότερη και ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη στην ιστορία της χώρας μας». Καυχήθηκε για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, τα εισοδήματα, τον πληθωρισμό και το χρηματιστήριο. «Η οικονομική έκρηξη του Τραμπ έχει αρχίσει επισήμως», είπε ο πρόεδρος.

Το μόνο που λείπει τώρα είναι οι θέσεις εργασίας.