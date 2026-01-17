Ποιοι ετοιμάζονται να «θησαυρίσουν» μετά την «κατάληψη» της Βενεζουέλας από τον Τραμπ

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως είχε υποστηρίξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανατροπή του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τις οποίες ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη αντλώντας πετρέλαιο στη Βενεζουέλα, δυσανασχετούν με το τεράστιο κόστος και τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανακατασκευή των υποδομών της χώρας. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο Τραμπ επιτέθηκε στην ExxonMobil, αφού ο διευθύνων σύμβουλός της δήλωσε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι η Βενεζουέλα είναι «μη επενδύσιμη». Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εταιρεία ότι «το παίζει πολύ πονηρή» και είπε ότι «είναι διατεθειμένος να κρατήσει την Exxon εκτός» Βενεζουέλας.

Άλλα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών που εξετάζουν τη Βενεζουέλα δυσκολεύονται να δουν πώς μπορεί να υπάρξει κέρδος, τη στιγμή που σήμερα μπορεί να κοστίζει περισσότερο η εξόρυξη ενός βαρελιού από το διαβόητα δύσκολο στη διύλιση αργό πετρέλαιο της χώρας, απ’ όσα αποφέρουν οι πωλήσεις του.

«Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να μάθει ότι δεν μπαίνεις στη Βενεζουέλα, ανοίγεις μια στρόφιγγα και ρέουν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής της εταιρείας ερευνών Rapidan Energy Group, από το βήμα της ετήσιας εκδήλωσης State of American Energy του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου αυτή την εβδομάδα. «Δεν λειτουργεί έτσι».

Ωστόσο, μην έχετε καμία αμφιβολία: υπάρχουν παίκτες της βιομηχανίας που είναι έτοιμοι να αποκομίσουν δεκάδες εκατομμύρια από την πρόσφατη αμερικανική επέμβαση στη Λατινική Αμερική, ορισμένοι από αυτούς με στενούς δεσμούς με τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η Washington Post παρουσιάζει ποιοι είναι αυτοί:

Πολ Σίνγκερ και Citgo

Η εταιρεία διαχείρισης hedge funds του δισεκατομμυριούχου Πολ Σίνγκερ, Elliott Investment Management, εδώ και χρόνια βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να τα αποκτήσει. Μετά την ολοκλήρωση των τελικών ρυθμιστικών και νομικών εγκρίσεων, η εταιρεία μπορεί να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μετατρέποντας το νεοδιαθέσιμο βενεζουελάνικο πετρέλαιο σε βενζίνη.

Η εταιρεία που θα αποκτηθεί από θυγατρική της Elliott είναι η Citgo, η διυλιστική εταιρεία με έδρα το Χιούστον που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Η Citgo διαθέτει διυλιστήρια στο Ιλινόι, τη Λουιζιάνα και το Τέξας, τα οποία είναι ιδανικά τοποθετημένα ώστε να επωφεληθούν από τα εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα κατευθυνθούν στα αμερικανικά διυλιστήρια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βαρύ μείγμα αργού πετρελαίου που είναι δύσκολο να επεξεργαστεί και μόνο ορισμένα διυλιστήρια, όπως αυτά της Citgo, είναι εξοπλισμένα για να το χειριστούν.

Λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, τα συγκεκριμένα διυλιστήρια είχαν στραφεί στην επεξεργασία άλλων βαρέων αργών από τον Καναδά και το Μεξικό. Η εισροή του φθηνού βενεζουελάνικου προϊόντος θα μειώσει το κόστος για όλο το πετρέλαιο που αγοράζουν, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους κατά εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Παρότι η αύξηση των περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων δεν ήταν απαραίτητα κεντρικός στόχος του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη Βενεζουέλα, ορισμένοι από αυτούς τους φορείς έχουν στενή σχέση με τον Τραμπ. Ο Σίνγκερ έχει δωρίσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές επιτροπές που πρόσκεινται στον Τραμπ.

Άλλες εταιρείες στις ΗΠΑ με σύνθετα διυλιστήρια είναι οι Chevron, Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66 και ExxonMobil. Στελέχη αυτών των εταιρειών δώρισαν συνολικά τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε επιτροπές εκστρατείας που συνδέονται με τον Τραμπ στον εκλογικό κύκλο του 2024, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τον Τζον Χες, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Chevron.

Chevron

Ο πετρελαϊκός κολοσσός είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που εξακολουθούσε να αντλεί πετρέλαιο στη Βενεζουέλα όταν ο Μαδούρο συνελήφθη στη στρατιωτική επιχείρηση του Τραμπ. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στη χώρα εδώ και χρόνια, η Chevron αντλούσε αργό και το εξήγαγε από τη Βενεζουέλα βάσει ειδικής εξαίρεσης από τις κυρώσεις που είχε χορηγηθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε θέση να αυξήσει την παραγωγή της κατά εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ημερησίως. Αν και αυτό αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής της Chevron, θα ενισχύσει τα κέρδη της. Η μετοχή της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά περίπου 7% από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.

Πέρα από τις προεκλογικές δωρεές, η Chevron έδωσε 2 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο ορκωμοσίας του Τραμπ — περισσότερα από κάθε άλλη πετρελαϊκή εταιρεία.

SLB

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών πεδίων συγκαταλέγονται επίσης στους μεγαλύτερους ωφελημένους από τα σχέδια του Τραμπ για τη Βενεζουέλα. Πρόκειται για τους εργολάβους που αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της δουλειάς εξόρυξης: εντοπισμό κοιτασμάτων, εγκατάσταση εξεδρών, γεωτρήσεις, συντήρηση υποδομών, σεισμικούς ελέγχους κ.ά. Σε αντίθεση με τις μεγάλες πετρελαϊκές, αντιμετωπίζουν μικρότερο οικονομικό ρίσκο, καθώς δεν απαιτείται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια.

Η SLB, με έδρα το Χιούστον και πρώην Schlumberger, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών πετρελαϊκών πεδίων στον κόσμο και ήδη συνεργάζεται με τη Chevron στη Βενεζουέλα. Η μετοχή της έχει αυξηθεί περίπου κατά 14% μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της SLB, Ολιβιέ Λε Πεσ, ήταν μεταξύ των στελεχών που προσκλήθηκαν στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

«Γνωρίζουμε το υπέδαφος όσο κανείς άλλος», δήλωσε εκεί. «Έχουμε παρουσία επί τόπου, δυνατότητες επί τόπου — εξοπλισμό αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα — έτοιμο να κινητοποιηθεί για όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας».

Άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Halliburton και η Baker Hughes, επίσης διεκδικούν συμβόλαια στη Βενεζουέλα, με την άνοδο των μετοχών τους να δείχνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν πως θα τα εξασφαλίσουν.

Repsol

Η Repsol, με έδρα τη Μαδρίτη, δεν είναι αμερικανική εταιρεία, όμως οι σημαντικές της επενδύσεις στις ΗΠΑ της εξασφάλισαν θέση στη συνάντηση του Λευκού Οίκου. Το σημαντικότερο είναι ότι διατηρεί ενεργές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και είναι από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να εξάγουν γρήγορα δεκάδες χιλιάδες βαρέλια από τη χώρα.

Η θέση της Repsol υπογραμμίζει μια πραγματικότητα για τον Τραμπ: δεν είναι απαραίτητα οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί εκείνοι που είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να υλοποιήσουν το σχέδιό του για τη γρήγορη σταθεροποίηση της Βενεζουέλας μέσω εσόδων από το πετρέλαιο. Σε αντίθεση με την ExxonMobil και την ConocoPhillips, εταιρείες όπως η Repsol και η ιταλική Eni είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν άμεσα, έστω και σε πιο περιορισμένες ποσότητες.

ExxonMobil

Ναι, ο διευθύνων σύμβουλός της προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα είναι σήμερα μη επενδύσιμη. Και ναι, αυτό ενόχλησε τον Τραμπ σε τέτοιο βαθμό που δήλωσε ότι μπορεί να απαγορεύσει στην εταιρεία να δραστηριοποιηθεί εκεί. Ωστόσο, η ανατροπή του Μαδούρο είναι ευεργετική για την ExxonMobil — όχι λόγω του πετρελαίου της Βενεζουέλας, αλλά λόγω του πετρελαίου στη γειτονική Γουιάνα.

Η Exxon και οι θυγατρικές της έχουν επενδύσει πάνω από 55 δισεκατομμύρια δολάρια στη Γουιάνα, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά εγχειρήματα παγκοσμίως. Το καθεστώς Μαδούρο αποτελούσε διαρκή απειλή, καθώς διεκδικούσε τα κοιτάσματα αυτά, φτάνοντας μέχρι την αποστολή πολεμικών πλοίων στα αποκλειστικά οικονομικά ύδατα της Γουιάνας.

Η ExxonMobil δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο ορκωμοσίας του Τραμπ.

Hedge funds

Πέρα από τον Πολ Σίνγκερ, δεκάδες λιγότερο γνωστοί διαχειριστές hedge funds προσπαθούν να επωφεληθούν από την αναταραχή στη Βενεζουέλα. Η χώρα είναι γεμάτη από εγκαταλελειμμένα και υποβαθμισμένα πετρελαϊκά κοιτάσματα και υποδομές, μικρού ενδιαφέροντος για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων για μικρότερους επενδυτές.

Αναζητούν εξοπλισμό και γη σε εξευτελιστικές τιμές, με στόχο τη γρήγορη ανακαίνιση και την παραγωγή εσόδων.

«Πρόκειται για μια τεράστια χρυσοθηρία», δήλωσε ο Μπεν Κλίρι της Tribeca στο Bloomberg News. «Κάθε τράπεζα στέλνει ανθρώπους εκεί».

Χάρολντ Χαμ

Η παρουσία του δισεκατομμυριούχου πετρελαιά και στενού συνεργάτη του Τραμπ στη συνάντηση του Λευκού Οίκου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Ανήκει στους μεγαλύτερους Αμερικανούς «wildcatters» — ανεξάρτητους ερευνητές πετρελαίου που αναλαμβάνουν μεγάλα ρίσκα σε παρθένες περιοχές με την ελπίδα τεράστιων αποδόσεων.

Παρότι πολλοί από αυτούς αντιδρούν έντονα στην πολιτική του Τραμπ για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ εξήρε δημόσια τον Χαμ και ξεκαθάρισε ότι έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, καθιστώντας τον ίσως τον πιο ισχυρό εξωτερικό σύμβουλό του στον τομέα του πετρελαίου.