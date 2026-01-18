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Γροιλανδία: «Η Ευρώπη δεν εκβιάζεται», λέει η πρωθυπουργός της Δανίας - Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ
Ειδήσεις
17:49 - 18 Ιαν 2026

Γροιλανδία: «Η Ευρώπη δεν εκβιάζεται», λέει η πρωθυπουργός της Δανίας - Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή δήλωση εξέδωσαν την Κυριακή (18/1) οι 8 χώρες που έστειλαν στρατό στη Γροιλανδία και τις οποίος απείλησε με επιπλέον δασμούς ο Ντόναλντ Τραμπ.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

{https://x.com/DanishMFA/status/2012922660640940328}

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων.

Μάλιστα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ συνεδριάζει εκτάκτως το συμβούλιο των μόνιμων αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς βλέπουν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και ένα νέο ρήγμα στη διατλαντική συμμαχία.

Πολλοί ευρωβουλευτές μάλιστα δήλωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ. Γεγονός που σημαίνει ότι οι δασμοί 0% στα προϊόντα των ΗΠΑ πρέπει να τεθούν σε αναμονή.

H Ευρώπη δεν εκβιάζεται

Εκτός από την κοινή δήλωση των οκτώ χωρών που στοχεύουν οι δασμοί του Τραμπ, σημαντικές δηλώσεις έκανε και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν.

«Το Βασίλειο της Δανίας λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη», λέει, περιγράφοντας πώς βρίσκεται σε «εντατικό διάλογο» με συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

«Είμαι ικανοποιημένη με τα συνεπή μηνύματα από την υπόλοιπη ήπειρο: Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί», γράφει.

«Ταυτόχρονα, είναι τώρα ακόμη πιο σαφές ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα δικά μας σύνορα».

Υπενθυμίζεται ότι η Γροιλανδία είναι μια αυτοδιοικούμενη περιοχή που ελέγχεται από τη Δανία και η Φρέντερικσεν επισημαίνει: «Θέλουμε να συνεργαστούμε και δεν είμαστε εμείς που επιδιώκουμε τη σύγκρουση».

Συνομιλία Ρούτε με Τραμπ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) ότι συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ «σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική». Στη σύντομη ανάρτησή του πρόσθεσε πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/01/2026 - 19:03
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