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Απίστευτη επιστολή Τραμπ: Αφού δεν πήρα το Νόμπελ, δεν αισθάνομαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι την ειρήνη
Ειδήσεις
10:15 - 19 Ιαν 2026

Απίστευτη επιστολή Τραμπ: Αφού δεν πήρα το Νόμπελ, δεν αισθάνομαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι την ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας συνδέει τις απειλές για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε από την Ακαδημία της χώρας για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης!

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ο Τραμπ έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας λέγοντας ότι δεν έχει πλέον «υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» και θα δώσει προτεραιότητα στα αμερικανικά συμφέροντα επειδή δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.

Η επιστολή, που απευθύνεται στον Γιόνας Γκαρ Στόρε, διαβιβάστηκε σε πολλούς Ευρωπαίους πρέσβεις στην Ουάσινγκτον από το προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αποκάλυψε το PBS News.

Αρχικά, η είδηση αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα, καθώς έμοιαζε με... τρολ, αλλά είναι πραγματικότητα.

Στην επιστολή ο Τραμπ αναφέρει: «Αγαπητέ Γιόνας - Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχει ούτως ή άλλως "δικαίωμα ιδιοκτησίας"; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, μόνο ότι ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε και βάρκες που προσάραξαν εκεί.»

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας».

Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, όπως και οι ηγέτες των επτά ακόμη χωρών που θέλουν να προστατεύσουν την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας είχαν δηλώσει νωρίτερα στον Τραμπ πως δεν πρόκειται να ενδώσουν στις απειλές του για επιπλέον δασμούς, αν δεν στηρίξουν την προσάρτηση της χώρας από τις ΗΠΑ.

Στο μυαλό του Τραμπ

Προφανώς, το Νόμπελ Ειρήνης είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τιμή για τον Ντόναλντ Τραμπ και γίνεται πια πολιτικό κριτήριο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, αν και «έχει τερματίσει οκτώ πολέμους» δεν έλαβε το βραβείο Νόμπελ και αυτή η απόφαση έχει συνέπειες. Επομένως, δεν νιώθει πλέον υποχρεωμένος να βασίζει την πολιτική του «καθαρά στην ειρήνη». Τώρα μπορεί να ενεργήσει πιο δυναμικά σύμφωνα με «τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ αμφισβητεί επίσης την υπάρχουσα τάξη. Αμφιβάλλει για την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από τη Δανία και εξηγεί ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη γραπτή βάση για αυτό.

Ο Τραμπ συνδέει επίσης την κατηγορία για το βραβείο Νόμπελ με τις προσδοκίες από το ΝΑΤΟ. Λέει πως έχει κάνει περισσότερα για τη συμμαχία από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή της. Τώρα το ΝΑΤΟ πρέπει να «κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Κατά την άποψή του, η ασφάλεια του κόσμου θα είναι εγγυημένη μόνο όταν οι ΗΠΑ πάρουν τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας.

Στο μεταξύ, μέσα από το Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τη Δανία ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ για μια «ρωσική απειλή» εδώ και χρόνια.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, απάντησε, πάντως, ότι η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί. Και η ΕΕ συζητά επί του παρόντος πιθανά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση της πολιτικής πίεσης. Το μέλλον προδιαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο, κάτι που αποτυπώνεται και στις αγορές όπου κερδίζουν ξανά χρυσός και ασήμι, ενώ τα χρηματιστήρια καταγράφουν απώλειες.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 10:30
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