Ουκρανία: Έκκληση Ζελένσκι για ηλεκτρική ενέργεια μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα

Νέα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έθεσαν εκ νέου στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με την Οδησσό να δέχεται νυχτερινές επιθέσεις και χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με διακοπές ρεύματος εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δραματική έκκληση προς τους διεθνείς εταίρους της χώρας, προειδοποιώντας ότι χωρίς εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ο άμαχος πληθυσμός δεν θα μπορέσει να αντέξει τον χειμώνα.

Με τον υδράργυρο να αναμένεται να υποχωρήσει έως και τους -15 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες εβδομάδες, ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για «εργαλειοποίηση του παγετού» από τη Ρωσία. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Naftogaz προειδοποιεί ότι το ενεργειακό σύστημα λειτουργεί ήδη πέρα από τα όριά του, καθώς οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις επιδεινώνουν μια ήδη κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν εναντίον περιοχών όπως το Σούμι, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο, η Ζαπορίζια, το Χμελνίτσκι και η Οδησσός. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στο τμήμα της Ζαπορίζια που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, περίπου 200.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Κίεβο, η καθημερινότητα των κατοίκων προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Αυτοσχέδιες σκηνές «θέρμανσης και φόρτισης» έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου πολίτες συγκεντρώνονται για να ζεσταθούν και να φορτίσουν τα κινητά και τις ηλεκτρονικές τους συσκευές, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια κρίσιμη διπλωματική συγκυρία, καθώς Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, αλλά και τα σχέδια για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.