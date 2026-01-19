Γαλλία: Ο Λεκορνί παρακάμπτει τη Βουλή ώστε να επιβάλλει τον προϋπολογισμό

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/1) ότι θα κάνει χρήση της συνταγματικής διάταξης του Άρθρου 49.3 προκειμένου να επιβάλει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, παρά τη δέσμευσή του τον περασμένο Οκτώβριο ότι δεν θα καταφύγει σε αυτό το μέτρο.

Η απόφαση ελήφθη, όπως δήλωσε, «με λύπη».

«Πρόκειται για μια μερική επιτυχία και μια μερική αποτυχία», ανέφερε ο Λεκονόρ, κάνοντας λόγο για «ένα αίσθημα λύπης και λίγη πικρία», μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Με την επιλογή αυτή, ο Γάλλος πρωθυπουργός εκτίθεται στον κίνδυνο πρότασης μομφής, ωστόσο υπολογίζει στη στήριξη μιας κρίσιμης ομάδας-ρυθμιστή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει την έγκριση της Βουλής για τον προϋπολογισμό λιτότητας του 2026 και δεν θα τον επιβάλει μονομερώς, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη μοίρα των δύο προκατόχων του, οι οποίοι ανατράπηκαν εξαιτίας των προϋπολογισμών τους.

Αν και κατάφερε να περάσει έως το τέλος του έτους νομοσχέδιο για τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, οι βουλευτές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τις κρατικές δαπάνες.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Λεκορνί δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν «αδύνατο» να εγκριθεί μέσω ψηφοφορίας ένας προϋπολογισμός λιτότητας για το 2026.

Η ενεργοποίηση του Άρθρου 49.3 –που επιτρέπει την ψήφιση νομοθεσίας χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία– δίνει το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης.

Το σκληρό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» ανακοίνωσε άμεσα ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής.

Ωστόσο, ο Λεκορνί επιχείρησε να προχωρήσει σε παραχωρήσεις στο σκέλος των δαπανών, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών – μιας κρίσιμης ομάδας σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση από το 2024, όταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές και έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.