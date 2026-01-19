Τυχεροπούλου σε δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελίες για οργανωμένο κύκλωμα εντός του Οργανισμού

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατέθεσε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η Παρασκευή Τυχεροπούλου, στο πλαίσιο της δίκης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα. Η μάρτυρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι εντός του Οργανισμού λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, σε συνεργασία με παραγωγούς, το οποίο εκμεταλλευόταν συστηματικά ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι δύο κατηγορούμενοι δικάζονται, σε διαδικασία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Νοέμβριο του 2020 απέκρυψαν πόρισμα ελέγχου που είχε συντάξει η κ. Τυχεροπούλου, κατόπιν εντολής του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, σχετικά με σοβαρές παρατυπίες στη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τα ευρήματα του ελέγχου –αν και προβλεπόταν να διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη– δεν εστάλησαν ποτέ, καθώς στο μεταξύ ο κ. Βάρρας είχε αποχωρήσει από τον Οργανισμό. Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι για 48 συγκεκριμένα ΑΦΜ είχαν εντοπιστεί σοβαρές παρατυπίες, κυρίως σε δηλώσεις εκτάσεων βοσκής, με ενδείξεις τεχνητής δημιουργίας δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Στην κατάθεσή της έκανε λόγο για δύο «τάσεις» εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ: από τη μία, την πλειοψηφία που θεωρούσε πως «όλα είναι καλώς καμωμένα» και, από την άλλη, μια μικρή μειοψηφία υπαλλήλων που προειδοποιούσε διαχρονικά για σοβαρά προβλήματα. Όπως είπε, ήδη από το 2010 υπήρχαν έντονες ανησυχίες για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού, οι οποίες εκφράζονταν σε γενικές συνελεύσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε φαινόμενα στοχοποίησης και «τιμωρίας» υπαλλήλων που επέμεναν να καταγγέλλουν παράνομες δηλώσεις. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά της σε ελεγκτή που πρώτος αποκάλυψε εκτεταμένες παρατυπίες στην Κρήτη σχετικά με το Εθνικό Απόθεμα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο υπάλληλος αυτός δέχθηκε απειλές, ακόμα και για τη ζωή του, υπέστη φθορές στο όχημά του και τελικά τιμωρήθηκε πειθαρχικά, ενώ οι καταγγελίες του αγνοήθηκαν. Όπως ανέφερε, τόσο εκείνος όσο και η ίδια στοχοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως «μη αξιόπιστοι».

Η κ. Τυχεροπούλου, η οποία σήμερα είναι ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες, χαρακτήρισε το ζήτημα του Εθνικού Αποθέματος ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό». Εξήγησε στο δικαστήριο τη λειτουργία του αποθέματος δικαιωμάτων, που προκύπτει κυρίως από μείωση κατά 3% της Βασικής Ενίσχυσης, με στόχο την ενίσχυση νέων και νεοεισερχόμενων παραγωγών.

Όπως κατέθεσε, αμέσως μετά την παράδοση του πορίσματός της στον Δημήτρη Μελά και σε άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετακινήθηκε στο Τμήμα Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι τα 48 ΑΦΜ που είχε ελέγξει επανελέγχθηκαν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, με διαφορετικά ευρήματα, γεγονός που –όπως τόνισε– δεν είχε ξανασυμβεί. Οι περισσότεροι από τους αρχικούς ελέγχους αναιρέθηκαν χωρίς να καταχωρηθεί οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

Η μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι, μαζί με το πόρισμά της, είχε αποστείλει και έγγραφο με προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, το οποίο –όπως είπε– αγνοήθηκε πλήρως. Δήλωσε πάντως ότι διαθέτει το συγκεκριμένο έγγραφο και δεσμεύτηκε να το προσκομίσει στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο ζήτησε τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα. Παράλληλα, αποφάσισε να καλέσει ως μάρτυρες τους πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και Θεοφάνη Παππά, τον πρώην γενικό διευθυντή Α. Λαμπρόπουλο, καθώς και δύο πρώην ελεγκτές για τους οποίους καταγγέλλεται ότι μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.