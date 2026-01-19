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Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο
Ειδήσεις
19:28 - 19 Ιαν 2026

Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Ως ιδρυτής του ομώνυμου οίκου, ο Valentino κατέκτησε την κορυφή της υψηλής ραπτικής, έχτισε μια παγκόσμια επιχειρηματική αυτοκρατορία και καθιέρωσε ένα ξεχωριστό χρώμα στη μόδα, το περίφημο «Valentino Red».

Θεωρήθηκε ισάξιος με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και τον Καρλ Λάγκερφελντ, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους μεγάλους δημιουργούς μιας εποχής πριν η μόδα μετατραπεί σε μια παγκοσμιοποιημένη, αυστηρά εμπορική βιομηχανία, όπου τον πρώτο λόγο έχουν όχι μόνο οι σχεδιαστές, αλλά και τα στελέχη μάρκετινγκ και οι οικονομικοί διαχειριστές.

Τον θάνατo του Βαλεντίνο, ο οποίος είχε αποσυρθεί από τον χώρο της μόδας το 2008, ανακοίνωσε το Ίδρυμά του “Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti”:

«Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η έκθεση σε λαϊκό προσκύνημα θα τελεστεί στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (@fondazionevggg)

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 19:37
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