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Οι δασμολογικές απειλές του Τραμπ με φόντο τη Γροιλανδία βύθισαν τις Ευρωαγορές
Χρηματιστήρια
19:13 - 19 Ιαν 2026

Οι δασμολογικές απειλές του Τραμπ με φόντο τη Γροιλανδία βύθισαν τις Ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν χαμηλότερα τη Δευτέρα (19/1), καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει αυξημένους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες εάν αντιταχθούν στο σχέδιό του για την αγορά της Γροιλανδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 1,19% με τη συντριπτική πλειονότητα των κλάδων να καταγράφει απώλειες.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX βυθίστηκε κατά 1,22% στις 24.966,74 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 1,78% στις 8.112,02 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,44% στις 10.190,21 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ζημιές 1,32% στις 45.195,89 μονάδες, ο πορτογαλικός MIB έκλεισε πτωτικά κατά 0,90% στις 8.561,29 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX σημείωσε ήπιες απώλειες 0,08% στις 17.664,70 μονάδες.

Η πτώση των αγορών ακολούθησε την ανακοίνωση του Τραμπ το Σάββατο (19/1) ότι οκτώ ευρωπαϊκοί σύμμαχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακούμενους δασμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξάνονται στο 25% έως την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία — ημιαυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τα προϊόντα οκτώ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που εξάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε αυξανόμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Οι χώρες που στοχοποιούνται είναι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τα μέτρα «απαράδεκτα» και δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη Δανία.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ειδών πολυτελείας. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts υποχώρησε κατά 2,22%, με τη Volkswagen να χάνει περίπου 2,82%, την Porsche 2,68% και τη BMW σχεδόν 3,74%.

Στον κλάδο της πολυτέλειας, η LVMH σημείωσε πτώση 4,69%, η Kering 3,9%, η Hermès 4,45%, ενώ η Moncler υποχώρησε κατά 1,98%. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Luxury 10 έκλεισε με απώλειες 3,15%.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν ορισμένες ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα. Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Ευρώπης, ενισχύθηκε κατά 1,08%, ενώ η γαλλική Thales κατέγραψε άνοδο 0,73%.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η μετοχή της ASM International παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, αλλά τελικά έκλεισε με άνοδο 0,81%, μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικών παραγγελιών ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ για το τέταρτο τρίμηνο, σημαντικά υψηλότερων των εκτιμήσεων της αγοράς, λόγω κυρίως της ανάκαμψης των παραγγελιών από την Κίνα. Τα προκαταρκτικά έσοδα ανήλθαν σε 698 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η μετοχή της ASML έκλεισε αμετάβλητη, αν και νωρίτερα είχε σημειώσει απώλειες έως και 3,6%, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Τετάρτη. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 19:48
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