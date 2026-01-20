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Ecofin: Κινεί διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά της Φινλανδίας
Ειδήσεις
15:55 - 20 Ιαν 2026

Ecofin: Κινεί διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά της Φινλανδίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για τη Φινλανδία προχώρησαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ecofin, λόγω της απόκλισης της χώρας από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αποτελεί βασικό εργαλείο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της επιστροφής ενός κράτους-μέλους στη δημοσιονομική πειθαρχία, όταν το δημόσιο έλλειμμά του υπερβαίνει το όριο του 3% του ΑΕΠ.

Στην περίπτωση της Φινλανδίας, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 4,4% του ΑΕΠ το 2024 και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4,3% το 2025, υπερβαίνοντας σαφώς το επιτρεπόμενο όριο. Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει κάνει χρήση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες —η οποία επιτρέπει προσωρινά έλλειμμα έως και 1,5% χωρίς την ενεργοποίηση ΔΥΕ— το Συμβούλιο έκρινε ότι η συγκεκριμένη ρήτρα δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει το συνολικό ύψος του φινλανδικού ελλείμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ecofin καλεί τη Φινλανδία να λάβει «αποτελεσματικά μέτρα» δημοσιονομικής προσαρμογής και να τα παρουσιάσει έως τις 30 Απριλίου 2026. Παράλληλα, τίθενται σαφή όρια στην αύξηση των καθαρών δαπανών της χώρας: ο ονομαστικός σωρευτικός ρυθμός αύξησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5% το 2026, το 4,1% το 2027 και το 5,9% το 2028.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενισχυμένης δημοσιονομικής εποπτείας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και της σταθερότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά.

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