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Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία
Ειδήσεις
10:12 - 09 Ιουλ 2026

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία

Reporter.gr Newsroom
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Η Τεχνητή Νοημοσύνη, το digital finance και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της ατζέντας των συνεδριάσεων σε ζητήματα που θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην τακτική συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης ενόψει της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκρίνουν το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για τους επόμενους μήνες.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να αναπτύξει ένα ισχυρό οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης και να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch.

Παράλληλα, οι υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή δήλωση για το digital finance, η οποία θα αποτυπώνει τις κοινές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup θα παραθέσει δείπνο στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τη σχέση ενεργειακής και οικονομικής ασφάλειας. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Dr. Fatih Birol, η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves και ο Υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας Jens Stoltenberg.

Αύριο, Παρασκευή, πριν από την έναρξη του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative 2.0 (ETCI II), η οποία δημιουργεί μια νέα πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, βασισμένη στο μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο Συμβούλιο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών-μελών θα επικεντρωθούν στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), με στόχο την αποτελεσματικότερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η έγκριση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποφάσεις για τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια ανάκαμψης έξι κρατών-μελών, καθώς και η προετοιμασία της επόμενης συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο Πρόεδρος του Eurogroup θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και οι γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

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