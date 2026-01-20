 «Ρεαλισμός βασισμένος σε αρχές», το μήνυμα Κάρνεϊ από το Νταβός

Στόχος του Καναδά είναι μία πολιτική που βασίζεται ταυτόχρονα στις αξίες και στον ρεαλισμό, είπε ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, από το Οικονομικό Φόμουμ στο Νταβός, την Τρίτη (20/1), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία ήταν σαφώς επηρεασμένη από τη διεθνή αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικά αναφορά στον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ έκανε ο Κάρνεϊ, καθώς δανείστηκε τη φράση του πρώτου «ρεαλισμός βασισμένος στις αξίες» και πιστώνοντας του προσωπικά τη διατύπωση της συγκεκριμένης πολιτικής φιλοσοφίας, κίνηση που ενδεχομένως σηματοδοτεί μία σύγκλιση των καναδικών και ευρωπαϊκών προσεγγίσεων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σημειώνεται πως ο Στουμπ είναι από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο «ρεαλισμός βασισμένος σε αξίες» σημαίνει ακλόνητη προσήλωση σε θεμελιώδεις αξίες – την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, την απαγόρευση χρήσης βίας εκτός των πλαισίων του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – εξήγησε ο Κάρνεϊ.

Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη πραγματισμού, αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος στις διεθνείς σχέσεις είναι συχνά σταδιακή, ότι τα συμφέροντα δεν ταυτίζονται πάντα και ότι δεν μοιράζονται όλοι οι εταίροι το ίδιο αξιακό πλαίσιο.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Κάρνεϊ ξεκαθάρισε ότι ο Καναδάς παραμένει «βασικό μέλος» της «Συμμαχίας των Προθύμων», ενώ επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και για το ζήτημα της Γροιλανδίας, λέγοντας παίρνοντας ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κοπεγχάγης και της αυτόνομης κυβέρνησης του νησιού.

«Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας και στηρίζουμε πλήρως το μοναδικό τους δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε, αποσπώντας χειροκρότημα από το ακροατήριο.

Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη αντίθεση της χώρας του σε ενδεχόμενους δασμούς που συνδέονται με το ζήτημα της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Οτάβα «αντιτίθεται σθεναρά» σε τέτοιου είδους μέτρα.

Κάλεσε, μάλιστα, σε διάλογο και διαπραγματεύσεις προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, από το ίδιο βήμα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είχε απευθύνει έκκληση στην Ευρώπη να αντιταχθεί στις πολιτικές Τραμπ και να μην υποκύψει στη νέα τάξη πραγμάτων που περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, σε μία ομιλία έντονα επικριτική για την αμερικανική πολτική και τις τακτικές του προέδρου των ΗΠΑ.