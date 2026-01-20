Σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αυτοαποθέωση, μετανάστευση και δασμοί στο επίκεντρο

Σε κλίμα έντασης και με φόντο την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την επιστροφή του στην προεδρία.

Ανοίγοντας την ενημέρωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει επιτύχει «περισσότερα από κάθε άλλη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», παρουσιάζοντας έναν φάκελο με όσα χαρακτήρισε ως επιτεύγματα της πρώτης χρονιάς. «Ήταν μια καταπληκτική περίοδος», είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει τερματίσει πολέμους και έχει ενισχύσει τη δημόσια ασφάλεια.

Επίθεση στον Μπάιντεν και την «πολιτική ανοιχτών συνόρων»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «τον χειρότερο πρόεδρο» στην ιστορία των ΗΠΑ. Τον κατηγόρησε για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, υποστηρίζοντας ότι αυτή επέτρεψε την είσοδο χιλιάδων εγκληματιών στη χώρα.

Μετανάστευση: «10.000 εγκληματίες συνελήφθησαν στη Μινεσότα»

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου επιδεικνύοντας φωτογραφίες συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, αναφερόμενος ειδικά στις επιχειρήσεις της ICE και της Συνοριοφυλακής στη Μινεσότα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν συλληφθεί 10.000 άτομα χωρίς έγγραφα, τα οποία χαρακτήρισε «όλους εγκληματίες». «Θέλουμε να τους διώξουμε από τη χώρα», ανέφερε, επαινώντας το έργο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Αιχμές για τη Σομαλία: Δεν είναι καν χώρα τόνισε

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις χειρότερες στον κόσμο. Παράλληλα, στράφηκε κατά της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ και του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, υποστηρίζοντας ότι «αν κυβερνούσε τη χώρα θα την έκανε Βενεζουέλα».

Οικονομία: «Θέσαμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο»

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε επί κυβέρνησης Μπάιντεν και ότι η δική του διακυβέρνηση τον έφερε ξανά υπό έλεγχο. Τόνισε επίσης ότι το εμπορικό έλλειμμα έχει μειωθεί κατά 77%, παρουσιάζοντας το στοιχείο αυτό ως βασικό οικονομικό επίτευγμα.

Trump on the Nobel Peace Prize:



Don’t let anyone tell you that Norway doesn’t control the shots.



It is in Norway. Norway controls the shots. pic.twitter.com/OFJXjffGc9 — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Δασμοί και Ανώτατο Δικαστήριο: «Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην εκκρεμή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει. Δήλωσε ότι θεωρεί απολύτως νόμιμα τα μέτρα, αν και παραδέχθηκε ότι ενδεχόμενη αρνητική απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιστροφές «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Αστεία για το Νταβός και έπαινοι για Ματσάδο

Σε πιο χαλαρή στιγμή της συνέντευξης, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ταξιδέψει στην Ελβετία, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Δήλωσε παράλληλα ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να "εμπλέξει" την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Είναι "μια απίστευτα ευγενική γυναίκα" που έκανε ένα "απίστευτο πράγμα" είπε ο Τραμπ για την Ματσάδο. "Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό", πρόσθεσε.

ΝΑΤΟ: Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε, για ακόμα μια φορά στην Βορειοατλαντική συμμαχία τονίζοντας: «Ο μεγαλύτερος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι πως δαπανούμε τεράστια ποσά αλλά πολύ αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη».

Σε ερώτηση για το πόσο μακριά θα φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, «θα το μάθετε», απάντησε, για να προσθέσει ότι «η κατάσταση στη Γροιλανδία θα εξελιχθεί αρκετά καλά».

Τα Νόμπελ τα ελέγχει η Νορβηγία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να μην πιάσει και ένα ακόμα αγαπημένο θέμα του, το Νόμπελ, και αφού ανέφερε – πάλι- ότι είναι αδικημένος γιατί έχει σταματήσει 10 πολέμους, πρόσθεσε: «Μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι η Νορβηγία δεν ελέγχει το πράγμα. Η Νορβηγία είναι, αυτή τα ελέγχει».

Trump:



We will come to NATO’s rescue. I just really question whether or not they will come to ours.



I am just asking. pic.twitter.com/aROxCebL3X — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Ναρκωτικά και πειρατεία: «Σχεδόν μηδενικές οι θαλάσσιες ροές»

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει εξαλείψει σχεδόν πλήρως τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω θαλάσσης και ότι οι αρχές γνωρίζουν πλέον τις χερσαίες διαδρομές. Δήλωσε επίσης ότι οι πειρατές αντιμετωπίζονται με την ίδια αυστηρότητα όπως τα πλοία που διακινούν ναρκωτικά, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή ρητορική του για τη Σομαλία.