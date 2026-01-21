Οι ΗΠΑ θέλουν όλο και μικρότερη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ - Το Πεντάγωνο κάνει... περικοπές

Το Πεντάγωνο σκοπεύει να περικόψει τη συμμετοχή του σε μια σειρά από συμβουλευτικές ομάδες του ΝΑΤΟ, στο τελευταίο σημάδι της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η επικείμενη κίνηση θα επηρεάσει περίπου 200 στρατιωτικούς και θα μειώσει κυρίως την αμερικανική εμπλοκή στα 30 Κέντρα Αριστείας της συμμαχίας, τα οποία έχουν στόχο την εκπαίδευση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε διάφορες πτυχές του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν τα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αντί για μια άμεση αποχώρηση, το Πεντάγωνο σκοπεύει να μην αντικαθιστά το προσωπικό καθώς λήγουν οι θητείες του, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συμμετοχή των ΗΠΑ στα κέντρα δεν θα τερματιστεί πλήρως, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μεταξύ των συμβουλευτικών ομάδων που αντιμετωπίζουν περικοπές είναι εκείνες που είναι αφιερωμένες στην ενεργειακή ασφάλεια της συμμαχίας και στον ναυτικό πόλεμο, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο θα μειώσει επίσης τη συμμετοχή του σε επίσημους οργανισμούς του ΝΑΤΟ που ασχολούνται με ειδικές επιχειρήσεις και πληροφορίες, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι, αν και ένας εξ αυτών σημείωσε ότι ορισμένες από αυτές τις αμερικανικές λειτουργίες θα μεταφερθούν αλλού εντός της συμμαχίας, περιορίζοντας τον αντίκτυπο της κίνησης.

Η απόφαση εξετάζεται εδώ και μήνες, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, εκ των οποίων ο ένας δήλωσε ότι δεν σχετίζεται με τις κλιμακούμενες απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το δανικό έδαφος της Γροιλανδίας. Οι προκλήσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει ευρεία καταδίκη από Ευρωπαίους ηγέτες και πολλούς νομοθέτες στο Κογκρέσο, οι οποίοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος διακινδυνεύει να προκαλέσει ανεπανόρθωτη και περιττή ζημιά στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι «οι προσαρμογές στη διάταξη δυνάμεων και στο προσωπικό των ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες» και ότι η συμμαχία βρίσκεται σε «στενή επικοινωνία» με την Ουάσινγκτον σχετικά με τη συνολική κατανομή των δυνάμεων.

Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, ο αμερικανικός στρατός έχει περιορίσει την παρουσία του στην Ευρώπη, καθώς η κυβέρνηση πιέζει τους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο έλεγχο της συλλογικής άμυνας της ηπείρου. Πέρυσι, για παράδειγμα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα αποσύρει μια ταξιαρχία στρατευμάτων από τη Ρουμανία και θα περικόψει προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας προς τις τρεις χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία, της οποίας η πολυετής εισβολή στην Ουκρανία έχει εντείνει τους φόβους για άμεση σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Κρεμλίνου.

Υπό πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ, η συμμαχία συμφώνησε το περασμένο καλοκαίρι να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου 1,5% που θα διατεθεί για υποδομές και άλλα πολιτικά έργα.

Νομοθέτες — συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων βασικών Ρεπουμπλικανών — αντέδρασαν στις κινήσεις της κυβέρνησης στην Ευρώπη και εργάζονται για τη χρηματοδότηση των επηρεαζόμενων προγραμμάτων ασφάλειας, παρά τις οδηγίες του Πενταγώνου.

Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν επίσης ψηφίσει νομοθεσία που απαιτεί από το Πεντάγωνο να τους συμβουλεύεται πριν από οποιαδήποτε σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Ο νόμος προβλέπει ότι η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο εάν η συνολική αμερικανική δύναμη στην Ευρώπη πέσει κάτω από τις 76.000. Αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στις 80.000.

Παρότι το προσωπικό που τελικά θα αποσυρθεί αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη, ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στη συμμαχία, μειώνοντας πολύτιμη αμερικανική στρατιωτική τεχνογνωσία.

«Έχουμε μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία που ορισμένα από τα στελέχη μας συνεισφέρουν σε αυτά τα κέντρα», δήλωσε η Λόρεν Σπεράντζα, ανώτερη αξιωματούχος του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Θα υπήρχε μια μορφή “διαρροής εγκεφάλων” με την αποχώρηση του αμερικανικού προσωπικού».