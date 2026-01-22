Πούτιν: Δεν θα φέρουμε αντίρρηση στα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα (Πέμπτη, 22/1) ότι το θέμα της Γροιλανδίας δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Ρωσία και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη Δανία θα πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Παρεμπιπτόντως, η Δανία ανέκαθεν μεταχειριζόταν τη Γροιλανδία σαν αποικία και ήταν πολύ σκληρή, αν όχι απάνθρωπη, απέναντί της. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σχεδόν κανένας δεν ενδιαφέρεται τώρα γι' αυτό», σημείωσε ακόμη.

Υπενθύμισε, δε, ότι το 1867 η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων (σε σημερινά λεφτά περίπου 158 εκατ. δολάρια) και ότι το 1917 η Δανία πούλησε τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας προηγούμενα για τέτοιου είδους εδαφικές συναλλαγές.

Με βάση το τίμημα για την Αλάσκα σε «σημερινά» λεφτά, μετά τον υπολογισμό του πληθωρισμού και προσαρμόζοντάς το σύμφωνα με το μέγεθος της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου θα μπορούσε να στοιχίσει στις ΗΠΑ γύρω στο 1 δισ. δολάρια. Ποσό που –όπως είπε – η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να διαθέσει.

«Πιστεύω ότι θα τα βρουν μεταξύ τους», κατέληξε ο Πούτιν, ο οποίος είναι εμφανές ότι παρακολουθεί το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης, εξαιτίας των κινήσεων Τραμπ, χωρίς να θέτει προς το παρόν ζήτημα για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει για τη Μόσχα μία τέτοια αλλαγή στις γεωπολιτικές ισορροπίες.