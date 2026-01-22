Νταβός: Με 23 χώρες ξεκινά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - «Θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη (22/1)τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός νέου οργάνου που αρχικά θα επικεντρώνεται στη σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα, αλλά –όπως ο ίδιος άφησε να εννοηθεί– θα μπορούσε να αποκτήσει πολύ ευρύτερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Μια προοπτική που προκαλεί ανησυχία σε άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, παρότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το νέο όργανο θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Μόλις αυτό το συμβούλιο συγκροτηθεί πλήρως, θα μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε. Και θα το κάνουμε σε συνδυασμό με τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ διαθέτει «τεράστιες δυνατότητες» που, κατά τη γνώμη του, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου Ειρήνης, απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής σε δεκάδες ηγέτες κρατών, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί το όργανο αυτό να ασχοληθεί και με διεθνείς προκλήσεις πέραν της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει επιφυλάξεις, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ρόλο του ΟΗΕ ως της βασικής πλατφόρμας για την παγκόσμια διπλωματία και την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Σημαντικές παγκόσμιες δυνάμεις, καθώς και παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, εμφανίζονται διστακτικοί ή αρνητικοί ως προς τη συμμετοχή τους. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά με ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα, γεγονός που φαίνεται να έχει εντείνει τις αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, παρόντες ήταν εκπρόσωποι χωρών που παρουσιάστηκαν ως ιδρυτικά μέλη, ωστόσο δημοσιογράφοι του Reuters δεν εντόπισαν αντιπροσώπους άλλων κορυφαίων παγκόσμιων δυνάμεων, ούτε εκπροσώπους του Ισραήλ ή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο του ετήσιου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο συγκεντρώνει πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο. Σε πρώτη φάση υπέγραψαν 23 μόλις χώρες, ενώ από την ΕΕ συμμετέχουν μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, ο αριθμός των συμμετεχόντων πάντως αναμένεται να ανέβει και υπολογίζεται πως μπορεί να φτάσουν τις 35 υπογραφές. Συνολικά έχουν προσκληθεί τουλάχιστον 60 χώρες.

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Υπενθυμίζεται ότι πρόσκληση είχε απευθυνθεί και στην Ελλάδα, την οποία ωστόσο η Αθήνα δεν αποδέχθηκε, καθώς μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με ρήξη με πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Μέχρι στιγμής, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, κανένα άλλο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ –τα πέντε κράτη με τον καθοριστικότερο ρόλο στο διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– δεν έχει δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει. Η Ρωσία ανέφερε ότι μελετά την πρόταση, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να ενταχθεί. Η Γαλλία απέρριψε την πρόσκληση, ενώ η Βρετανία δήλωσε ότι προς το παρόν δεν προτίθεται να συμμετάσχει. Η Κίνα δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως.

Η δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης εγκρίθηκε μέσω απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα. Εκπρόσωπος του ΟΗΕ, ο Ρολάντο Γκόμες, διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών με το νέο όργανο θα περιορίζεται αυστηρά σε αυτό το πλαίσιο.

Περίπου 35 χώρες έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Λευκορωσία. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις χώρες που έχουν προσχωρήσει δεν θεωρούνται δημοκρατίες. Το Ισραήλ και η Ουγγαρία, των οποίων οι ηγέτες θεωρούνται στενοί σύμμαχοι του Τραμπ και υποστηρικτές της πολιτικής και διπλωματικής του προσέγγισης, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν.

«Υπάρχει τεράστιο δυναμικό στον ΟΗΕ και πιστεύω ότι ο συνδυασμός του Συμβουλίου Ειρήνης με τους ανθρώπους που έχουμε εδώ μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά μοναδικό για τον κόσμο», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.