Το δηλητηριώδες σχόλιο του Βενιζέλου για το κόμμα Τσίπρα

Τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι βυθίζεται σε μία ακόμη εσωτερική κρίση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του κόμματος, προσφέρει μία ρεαλιστική προσέγγιση των ζητημάτων που θα έπρεπε να συζητούνται.

Μιλώντας στην διαδικτυακή εκπομπή «15 Λεπτά» του Γιώργου Παπαχρήστου, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις εκλογές, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές». Κατά τα λοιπά, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είπε ότι «πρέπει όλοι στο ΠΑΣΟΚ να αντιληφθούν ότι ο ρόλος του κόμματος είναι σπουδαίος για τη χώρα», ενώ στην ερώτηση με ποιον πρέπει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι για να πάνε καλά πρέπει να το θέλουν όλοι. Εάν δεν το θέλουν, δεν θα πάνε καλά. Άρα δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι».

Ειδικότερα δε ως προς το αν θα πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Οι πρώτες εκλογές, έτσι τις έχει προσδιορίσει και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι εκλογές καταγραφής δυνάμεων. Πρέπει λοιπόν στην καταγραφή δυνάμεων το ΠΑΣΟΚ να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί αυτό θα το αναδείξει…». Για το φημολογούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πάντως, το σχόλιο του Βαγγέλη Βενιζέλου ήταν δηλητηριώδες: «Ναι, δεν το βλέπω να απογειώνεται», είπε…