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ΕΕ: Ζητά «σαφήνεια» από τον Τραμπ μετά την αναδίπλωσή του για τους δασμούς και τη Γροιλανδία
Ειδήσεις
16:12 - 22 Ιαν 2026

ΕΕ: Ζητά «σαφήνεια» από τον Τραμπ μετά την αναδίπλωσή του για τους δασμούς και τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται «σαφήνεια» σχετικά με τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να ακυρώσει τους προγραμματισμένους δασμούς σε οκτώ χώρες εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στη Γροιλανδία, δήλωσε ανώτερος ευρωβουλευτής την Πέμπτη (22/1).

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες απέσυραν την απειλή επιβολής αντισταθμιστικών δασμών κατά των ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος υπαναχώρησε.

Ο Μπερντ Λάνγκε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, τόνισε ότι η Ένωση εξακολουθεί να χρειάζεται «μεγαλύτερη σαφήνεια» για τις προθέσεις του Τραμπ, μετά τη δήλωσή του στο Truth Social ότι υπάρχει ένα «πλαίσιο συμφωνίας» μεταξύ του Λευκού Οίκου και του ΝΑΤΟ, αργά το βράδυ της Τετάρτης. Αργότερα, ο Τραμπ είπε στο CNBC ότι πρόκειται απλώς για «την έννοια μιας συμφωνίας».

«Καταρχάς, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτής της λεγόμενης λύσης ή συμφωνίας. Πρέπει να εξετάσουμε τα επιμέρους στοιχεία», δήλωσε ο Λάνγκε τηλεφωνικά στο CNBC το πρωί της Πέμπτης.

«Η απόφαση για μια τέτοια λύση ή συμφωνία θα πρέπει να ληφθεί από τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, και όχι μεταξύ δύο ισχυρών ανδρών», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», κατέληξε.

Την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ανέστειλαν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιούλιο, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σχέδια για την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ χώρες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επρόκειτο να συζητήσουν πιθανές απαντήσεις σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης, συμπεριλαμβανομένων αντιμέτρων σε αμερικανικές εισαγωγές ύψους περίπου 93 δισ. ευρώ (108 δισ. δολάρια), τα οποία θα τίθεντο σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, μετά την ακύρωση των δασμών από τον Τραμπ σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στο σχέδιό του για προσάρτηση της Γροιλανδίας —και τη δήλωσή του ότι υπάρχει «ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας»— η ένταση φαίνεται να έχει υποχωρήσει.

Ο Λάνγκε δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά αντίμετρα «δεν έχουν αποσυρθεί, αλλά έχουν τεθεί σε αναμονή».

«Είναι σαφές ότι αυτός ο κατάλογος αντιμέτρων, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει νομικά, δεν θα τεθεί σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο, καθώς φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, τίθεται επίσης σε αναστολή… ίσως παραταθεί για μερικούς μήνες», είπε.

Παρά την εμφανή υπαναχώρηση του Τραμπ, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να προχωρήσουν κανονικά στην προγραμματισμένη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Όπως δήλωσε ο Λάνγκε: «Θα αξιολογήσουμε αυτή τη λεγόμενη λύση για τη Γροιλανδία και, στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και διασφάλιση ότι η συμφωνία θα γίνει σεβαστή και από τις δύο πλευρές».

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