Τραμ: Τροποποιήσεις δρομολογίων αύριο 23/1 στη γραμμή 6 λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», λόγω εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως και τις 15:00, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μόνο στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», με τη στάση «Φιξ» να λειτουργεί ως προσωρινός τερματικός σταθμός.

Η τροποποίηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη συγκεκριμένη οδική αρτηρία.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα». Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού και τη σχετική σήμανση.