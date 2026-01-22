Τραμπ: Κατέθεσε αγωγή κατά της JPMorgan Chase ύψους 5 δισ. δολαρίων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε αγωγή κατά της JPMorgan Chase (JPM.N), όπως ανακοίνωσε η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα την Πέμπτη 22/1, με αφορμή κατηγορίες περί «αποτραπεζοποίησης» (debanking).

Ο δικηγόρος του Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, κατέθεσε την αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρωί της Πέμπτης στο πολιτειακό δικαστήριο της Φλόριντα στο Μαϊάμι, εκ μέρους του προέδρου και αρκετών από τις εταιρείες φιλοξενίας του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox Business. «Παρά το γεγονός ότι ισχυρίζονται ότι τηρούν αυτές τις αρχές (τον κώδικα δεοντολογίας της τράπεζας), η JPMC τις παραβίασε μονομερώς – και χωρίς προειδοποίηση ή δυνατότητα αποκατάστασης – τερματίζοντας πολλούς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντα», αναφέρεται στην αγωγή, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο Τραμπ είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι σχεδιάζει να μηνύσει την JPMorgan εντός των επόμενων δύο εβδομάδων για υποτιθέμενη «αποτραπεζοποίηση» μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του.

«Παρά το ότι λυπούμαστε που ο Πρόεδρος Τραμπ μας μήνυσε, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμα του Προέδρου να μας μηνύσει και το δικό μας δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε η JPMorgan σε ανακοίνωση.

«Η JPMC δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Κλείνει λογαριασμούς όταν δημιουργούν νομικό ή ρυθμιστικό κίνδυνο για την εταιρεία. Λυπούμαστε που χρειάστηκε να το κάνουμε, αλλά οι κανόνες και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις συχνά μας οδηγούν σε αυτό», πρόσθεσε η τράπεζα.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι θα παραπέμψει το ζήτημα στον εξωτερικό νομικό σύμβουλο του προέδρου. Η Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Τον προηγούμενο μήνα, ρυθμιστής τραπεζών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εννέα μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες στο παρελθόν είχαν θέσει περιορισμούς στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ορισμένες αμφιλεγόμενες βιομηχανίες, σε μια πρακτική που συνήθως περιγράφεται ως «debanking».

Οι τράπεζες δέχονται αυξανόμενη πολιτική πίεση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει αδικαιολόγητα «προοδευτικές» πολιτικές θέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν διακρίνει εναντίον συγκεκριμένων βιομηχανιών, όπως αυτή των όπλων και των ορυκτών καυσίμων.

Η πίεση αυτή εντάθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να ισχυρίζεται σε συνεντεύξεις ότι ορισμένες τράπεζες αρνήθηκαν να του παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και σε άλλους συντηρητικούς. Οι τράπεζες έχουν αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.