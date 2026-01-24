Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ στην Γροιλανδία με πιγκουίνο: «Μάλλον θέλει και την Ανταρκτική»

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση του Λευκού Οίκου που εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κατευθύνεται προς μια παγωμένη οροσειρά με τη σημαία της Γροιλανδίας, έχοντας στο πλευρό του έναν πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία.

Η εικόνα, που δημοσιεύθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στην πλατφόρμα X, συνοδευόταν από το σύνθημα «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο» και έγινε αμέσως αντικείμενο εκτεταμένου σχολιασμού.

Η ανάρτηση ήρθε σε μια περίοδο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει δημόσια το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία, μια επιθυμία που έχει εκφράσει ανοιχτά ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία και επανέλαβε με έμμεσους τρόπους και κατά τις πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις στο Νταβός. Ωστόσο, αυτή τη φορά το επικοινωνιακό μήνυμα επισκιάστηκε από ένα κραυγαλέο, γεωγραφικό βιολογικό λάθος.

Το κύριο σημείο κριτικής δεν ήταν μόνο ο συμβολισμός της εικόνας, αλλά κυρίως η παρουσία του πιγκουίνου. Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο και, πολύ περισσότερο, δεν απαντώνται στη Γροιλανδία. «Λάθος ήπειρος, λάθος ημισφαίριο», «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο», ήταν μερικά από τα σχόλια που κυριάρχησαν, μετατρέποντας την ανάρτηση σε viral θέμα. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που αστειευόμενοι τόνισαν ότι η επόμενη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι να διεκδικήσει την Ανταρκτική μιας και εκεί ζουν οι πιγκουίνοι.

Την ίδια στιγμή, παρόμοια εικόνα δημοσίευσε και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, παρουσιάζοντας στρατιωτικούς και ναυτικούς να περπατούν στους πάγους, πιασμένοι χέρι-χέρι με έναν πιγκουίνο. Το μήνυμα της ανάρτησης ήταν παραλλαγμένο: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο». Και αυτή η δημοσίευση προκάλεσε ανάλογες αντιδράσεις, ενισχύοντας την αίσθηση σύγχυσης αλλά και ειρωνείας γύρω από την επιλογή του συμβολισμού.

Στα social media, το θέμα εξελίχθηκε γρήγορα σε «πάρτι» σχολίων, με χρήστες να σατιρίζουν το περιεχόμενο, άλλους να μιλούν για πρόχειρη επικοινωνιακή στρατηγική και ορισμένους να αναρωτιούνται πώς τέτοιες εικόνες περνούν από επίσημους λογαριασμούς κυβερνητικών φορέων.