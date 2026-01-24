ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ στην Γροιλανδία με πιγκουίνο: «Μάλλον θέλει και την Ανταρκτική»
Ειδήσεις
10:57 - 24 Ιαν 2026

Σάλος με ανάρτηση του Τραμπ στην Γροιλανδία με πιγκουίνο: «Μάλλον θέλει και την Ανταρκτική»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση του Λευκού Οίκου που εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κατευθύνεται προς μια παγωμένη οροσειρά με τη σημαία της Γροιλανδίας, έχοντας στο πλευρό του έναν πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία.

Η εικόνα, που δημοσιεύθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στην πλατφόρμα X, συνοδευόταν από το σύνθημα «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο» και έγινε αμέσως αντικείμενο εκτεταμένου σχολιασμού.

Η ανάρτηση ήρθε σε μια περίοδο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει δημόσια το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία, μια επιθυμία που έχει εκφράσει ανοιχτά ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία και επανέλαβε με έμμεσους τρόπους και κατά τις πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις στο Νταβός. Ωστόσο, αυτή τη φορά το επικοινωνιακό μήνυμα επισκιάστηκε από ένα κραυγαλέο, γεωγραφικό βιολογικό λάθος.

Το κύριο σημείο κριτικής δεν ήταν μόνο ο συμβολισμός της εικόνας, αλλά κυρίως η παρουσία του πιγκουίνου. Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο και, πολύ περισσότερο, δεν απαντώνται στη Γροιλανδία. «Λάθος ήπειρος, λάθος ημισφαίριο», «οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο», ήταν μερικά από τα σχόλια που κυριάρχησαν, μετατρέποντας την ανάρτηση σε viral θέμα. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που αστειευόμενοι τόνισαν ότι η επόμενη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι να διεκδικήσει την Ανταρκτική μιας και εκεί ζουν οι πιγκουίνοι.

Την ίδια στιγμή, παρόμοια εικόνα δημοσίευσε και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, παρουσιάζοντας στρατιωτικούς και ναυτικούς να περπατούν στους πάγους, πιασμένοι χέρι-χέρι με έναν πιγκουίνο. Το μήνυμα της ανάρτησης ήταν παραλλαγμένο: «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο». Και αυτή η δημοσίευση προκάλεσε ανάλογες αντιδράσεις, ενισχύοντας την αίσθηση σύγχυσης αλλά και ειρωνείας γύρω από την επιλογή του συμβολισμού.

Στα social media, το θέμα εξελίχθηκε γρήγορα σε «πάρτι» σχολίων, με χρήστες να σατιρίζουν το περιεχόμενο, άλλους να μιλούν για πρόχειρη επικοινωνιακή στρατηγική και ορισμένους να αναρωτιούνται πώς τέτοιες εικόνες περνούν από επίσημους λογαριασμούς κυβερνητικών φορέων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 12:57

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 12:30

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Πολιτική
06/08/2026 - 12:07

Μητσοτάκης; Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ναυτιλία
06/08/2026 - 11:58

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Οικονομία
06/08/2026 - 11:47

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

Ναυτιλία
06/08/2026 - 08:09

Οκτώ διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς κατά των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 23:31

«Φρέναρε» η Wall Street, αλλά ο Dow Jones διασώθηκε με νέο ρεκόρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ