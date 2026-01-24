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«Συγχυσμένος κλόουν»: Σφοδρή επίθεση Ιράν κατά Ζελένσκι μετά τις δηλώσεις για τις διαδηλώσεις
Ειδήσεις
12:50 - 24 Ιαν 2026

«Συγχυσμένος κλόουν»: Σφοδρή επίθεση Ιράν κατά Ζελένσκι μετά τις δηλώσεις για τις διαδηλώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου σχολίασε την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η παραμονή της ιρανικής ηγεσίας στην εξουσία μετά από δολοφονίες διαδηλωτών στέλνει μήνυμα «σε κάθε τύραννο» ότι η βία εξασφαλίζει τη συνέχεια της εξουσίας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο «Συγχυσμένο κλόουν», αναφερόμενος στην καριέρα του ως ηθοποιού και κωμικού, και κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι «εκμεταλλεύεται τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους φορολογούμενους για να γεμίζει τις τσέπες των διεφθαρμένων στρατηγών του». Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι «σε αντίθεση με τον στρατό σας που υποστηρίζεται από ξένες δυνάμεις και είναι γεμάτος μισθοφόρους, εμείς οι Ιρανοί ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας και δεν χρειαζόμαστε να ζητάμε βοήθεια από ξένους».

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοι κατηγορούν το Ιράν για παροχή drones και βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία για χρήση κατά της Ουκρανίας, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει επανειλημμένα.

Σύμφωνα με επίσημες ιρανικές πηγές, στις διαδηλώσεις έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άτομα, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φτάνει τις 20.000, με επιβεβαίωση να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της διακοπής του διαδικτύου που διαρκεί δύο εβδομάδες.

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ΜΚΟ κατηγορούν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ότι πυροβολούν σκόπιμα τους διαδηλωτές, οι οποίοι πλέον έχουν περιοριστεί σημαντικά, αλλά οι επιπτώσεις των βίαιων κατασταλτικών ενεργειών παραμένουν έντονες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

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