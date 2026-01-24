Ιράν: Προετοιμάζεται για πιθανή αμερικανική επίθεση - Ο Χαμενεΐ σε υπόγειο καταφύγιο

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με το Ιράν να προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη μετακινήσει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, περιλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln και τριών αντιτορπιλικών.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει κρυφτεί σε οχυρωμένο υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, το οποίο διαθέτει σύστημα διασυνδεδεμένων τούνελ, για λόγους ασφαλείας. Την καθημερινή διαχείριση του γραφείου του έχει αναλάβει ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, ο οποίος λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με την ιρανική κυβέρνηση.

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.

The facility is described as a… pic.twitter.com/Iw2HyEIf7t January 24, 2026

Προειδοποίηση για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Οι ιρανικές αρχές έχουν στείλει σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος αξιωματούχος της Τεχεράνης, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη «ολοκληρωτικού πολέμου» και θα αντιμετωπιστεί με «τον πιο σκληρό τρόπο».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ενόψει της άφιξης των αμερικανικών πολεμικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. «Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Αντίδραση των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω του δικτύου Truth Social ότι «έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε έναν μεγάλο στόλο και θα δούμε τι θα γίνει. Προτιμώ να μην συμβεί κάτι, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση».

Ακυρώσεις πτήσεων λόγω επικινδυνότητας

Η επιδείνωση της κατάστασης έχει ήδη επηρεάσει τη διεθνή αεροπορική κίνηση. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa, η Air France, η KLM και η Sky ανέστειλαν πτήσεις προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δρομολογίων.

Η περιοχή βρίσκεται σε αυξημένο συναγερμό, με το Ιράν να προειδοποιεί για πιθανό «ολοκληρωτικό πόλεμο» και τις ΗΠΑ να ενισχύουν στρατιωτικά την παρουσία τους. Οι προετοιμασίες του Χαμενεΐ σε υπόγειο καταφύγιο, η ανάληψη καθηκόντων από τον γιο του και οι ακυρώσεις πτήσεων δείχνουν την ένταση που επικρατεί, καθιστώντας τη Μέση Ανατολή και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.