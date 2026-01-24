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Γαλλία: Ο κεντρικός τραπεζίτης ζητά πιο αυστηρή μείωση ελλείμματος μετά τον συμβιβαστικό προϋπολογισμό
Ειδήσεις
22:15 - 24 Ιαν 2026

Γαλλία: Ο κεντρικός τραπεζίτης ζητά πιο αυστηρή μείωση ελλείμματος μετά τον συμβιβαστικό προϋπολογισμό

Reporter.gr Newsroom
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Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, εξέφρασε χθες την άποψη ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει σε μεγαλύτερες περικοπές για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, μετά την έγκριση του συμβιβαστικού προϋπολογισμού την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε να αποφύγει ψηφοφορίες δυσπιστίας σχετικά με τα έσοδα του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει περιορισμό του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ για το 2026, έναντι αρχικού στόχου 4,7%. Για να εξασφαλίσει στήριξη, η κυβέρνηση παραχώρησε χρηματοδότηση κοινωνικών παροχών και έθεσε «ταβάνι» στη φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών, ικανοποιώντας κυρίως τους Σοσιαλιστές.

Ο Βιλερουά προειδοποίησε ότι έλλειμμα άνω του 5% ενδέχεται να θέσει τη Γαλλία σε «επικίνδυνη ζώνη» στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ εξέφρασε παράλληλα κριτική για το κοινωνικό σκέλος του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζοντας «γεροντοκρατικές» τις επιλογές για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή συντάξεων ακόμη και για εύπορους συνταξιούχους.

«Το γεγονός ότι υπάρχει προϋπολογισμός είναι πρόοδος, αλλά θα προτιμούσα μια πιο ουσιαστική μείωση του ελλείμματος», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Ouest France, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες αντί να στηρίζεται κυρίως σε αυξήσεις φόρων.

Οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά την έγκριση του προϋπολογισμού, με το περιθώριο απόδοσης των 10ετών γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών να υποχωρεί στις 59 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024.

Ο διοικητής της Τράπεζας κάλεσε τέλος σε πολιτικό ρεαλισμό και συμβιβασμούς, σημειώνοντας ότι τα κόμματα πρέπει να συνεργάζονται αντί να υψώνουν «κόκκινες γραμμές» μεταξύ τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2026 - 21:49
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